美前國務卿稱國民黨可被中共搖控　黃暐瀚：朱立倫應召開國際記者會

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委黃國書日前坦承，自己在戒嚴時期曾為情治單位進行政治偵搜，國民黨主席朱立倫則認為，當年威權時期所作所為是情治單位所為，非國民黨。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，朱立倫該說的不說，他應該嚴正回應的，是美國前國務卿萊斯公開指控國民黨可以被中共遙控，「都已經被變成中共的形狀了，國民黨還不自覺？」

萊斯日前表示，中國試圖遙控「親中勢力」顛覆台灣政權，特別是台灣立法院在9月爆發肢體衝突，背後可能是受「外力鼓動」；朱立倫16日批綠營透過各種方式傳遞錯誤訊息。

黃暐瀚表示，其實黃國書如何被新潮流退流、為什麼要退黨、當年如何當線民都不關朱立倫的事，除非朱立倫是當年的情治頭頭，或是朱立倫曾吸收過黃國書，「如果都沒有，2021年的國民黨主席，去回應1980年代的事情，做什麼？」

黃暐瀚指出，朱立倫應該嚴正回應萊斯公開指控，國民黨立委在杯葛民進黨是「中國遙控、顛覆台灣」。這樣的指控，遠比他黨的立委，是不是當過「抓耙子」重要太多，朱立倫不但應該公開駁斥，還應該立即召開國際記者會，請人在台灣的國際媒體記者，通通來採訪，以正視聽。

對於國民黨對美工作，黃暐瀚表示，從上次的蕭美琴出席拜登就職大典事件，到這次的萊斯說國民黨是可以被中共遙控的親中勢力，都證明了國民黨對美關係，已經幾乎「全面斷線」。

黃暐瀚指出，過去國民黨（國親聯盟）在美國還設有「駐美代表」，前總統馬英九任內，因為國民黨執政，已經不再設置「黨的駐美代表」，以至於2016年，民進黨再度執政之後，國民黨對美工作，跟著斷線，「都已經被變成中共的形狀了，國民黨還不自覺？」