不清楚自己當年是否也被監控　林為洲：要向民主先輩表達敬意

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委黃國書就讀大學時，在戒嚴時期當過情治單位的線民，因而遭新潮流除名，他坦承此事，同時宣布退黨並不再連任。對此，國民黨林為洲表示，解嚴前夕自己也支援過民主活動，不太清楚當時是否也被監控，但對那些曾經為台灣民主，坐過黑牢、犧牲年少歲月甚至生命的民主先輩，要表達十二萬分的敬意。

林為洲指出，當年解嚴前夕，野百合超齡的自己，跟著台大研協，支援過幾次校內的民主活動，那時的民主風氣已大開，肅殺不若以往，反而有一種天光期待的興奮喜悅。

對於當時是否也被監控過，林為洲表示，自己不知道，但也不會太在意，當時已不像228、白色恐怖、美麗島、海外黑名單，那一段時間，坐黑牢甚至殺身之禍累及親友那般恐怖了，被害者的傷害程度，會決定加害者的罪責。

林為洲指出，對那些曾經為台灣民主，坐過黑牢，犧牲年少歲月甚至生命的民主先輩，要再一次表達十二萬分的敬意，「感謝台灣有你們，讓我們可以繼續向前。」

貼文一出，網友卻不太領情，紛紛留言表示，「這算斯德哥爾摩症嗎」、「負責任的離開加害臺灣的國民黨！」、「遠離國民黨對你比較好」、「完美詮釋什麼是打不過就加入他」、「委員所以你選擇加入加害者的陣營跟敵人唱和的政黨？」、「真的沒有看過猶太人加入納粹後，還能有空悲憫猶太人的處境」。