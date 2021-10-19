運力及貨櫃供給量加大　中美部分航線運費報價「腰斬」

▲深圳鹽田港碼頭。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

陸媒報導，廣州南沙港及深圳鹽田港至美國西海岸海運報價出現「降溫」現象，相較於9月10日20586美元/ FEU（40呎貨櫃箱）高點相比，下跌近5000美元，跌幅超20%，中國至美國洛杉磯運費每FEU暴跌9000美元，跌幅達51.4%。波羅的海貨運指數（BDI）連日來也出現下跌趨勢，跌破五千點位。

▲中美部分航線出現運費下跌現象。（圖／CFP）

《廣州日報》報導，面對運費調降情況，部分客商還「貨比三家」，希望能更大程度降低成本。此前，新冠肺炎疫情打亂全球的海運鏈條，境外疫情的反彈導致部分境外港口擁堵嚴重，國際物流供應鏈不暢、船舶運行效率和空箱週轉率大幅下降，疊加我國外貿形勢的持續向好推動國際集裝箱運輸需求開始大幅度增長。

為應對運力緊張、集裝箱（貨櫃）供需緊張局面，大陸交通運輸部門推出提高集裝箱運輸效率、協調班輪公司加快空箱回運以及推動貨主企業和班輪公司商簽長期運輸合同三大舉措，確保國際物流供應鏈的暢通。

▲廣州南沙港碼頭。（圖／CFP）

大陸交通新聞發言人孫文劍曾表示，「目前月產能已經由以往的20萬標箱提升至歷史最高50萬標箱。隨著我國新造箱產能釋放，空箱週轉加快，據主要的班輪公司反映，空箱短缺情況目前已經基本得到緩解。」

據悉，大陸主要集裝箱生產企業新箱庫存已超40萬標箱，新箱供給也有充足保障。目前只有個別班輪企業因為船期延誤、天氣、疫情防控等影響，在個別港口可能出現臨時性的少量空箱短缺。此外，美國西岸的長堤和洛杉磯港口實施24小時「開工」狀態，也是助力緩解塞港現象的主要因素之一。