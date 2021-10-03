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「桃園出貨寄海運！」賣家胡扯網友笑翻天　最後懶得演了2字露餡

▲▼貨櫃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲賣家說商品台灣出貨，卻顯示海運中。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

網拍備註出貨地是台灣，但卻看到訂單顯示海運中，賣家還聲稱貨物就是從桃園海運送來？一名女子日前透過網購平台蝦皮買東西，下單前看見賣家備註出貨地是在台灣，但卻發現自己的包裹在「海運中」，結果賣家的說法讓她哭笑不得，在臉書引發一波討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出對話紀錄，她主動詢問賣家怎麼台灣出貨會用海運，對方解釋包裹確實是從台灣發出，只是合作的物流是海運，原PO接著追問，「有點好奇，寄海運是從那裡寄來的啊？澎湖還是金門嗎？」沒想到賣家竟然回應，「我們發出的地址是桃園市蘆竹區這邊的呢！」其中「這邊」2個字還使用簡體字。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲到最後乾脆打簡體字了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO無奈發文，「為何台灣桃園出貨是寄海運，到底哪招？」第一次聽到有賣家從台灣本島寄到其他縣市要大手筆用海運，正常來說都用貨車宅配、超商店到店，這名賣家卻自稱從桃園用海運出貨，懷疑對方根本就是中國賣家。

其他網友早就發現破綻，紛紛笑回，「一直的呢最後也懶得演了簡字直接出來…」、「還好沒說武嶺火車站等你」、「從竹圍漁港出貨的嗎」、「聽到『的呢』就是大陸的」、「寫出貨7天以上的大概都不是台灣」、「來不及切換繁體字」、「親～我們是台灣發貨的呢」、「問他一家烤肉下一句是什麼」、「笑死，我還遇過台灣發貨然後說要等條碼7天才能過刷。」

▼從說話習慣就能看出對方是大陸人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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