浙江購哈薩克煤礦解「燃煤」之急　首批13.6萬噸棄陸路走海運到港

▲浙江省向哈薩克採購煤礦到港，緩解電煤稀缺造成的電力供應問題。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

為緩解缺電「燃煤」之急，大陸浙江省首批向哈薩克採購的煤炭今（4）日抵達舟山六橫煤炭中轉碼頭。這批13.6萬噸的高熱值（6000大卡）優質哈薩克煤礦是浙能集團所屬富興燃料公司負責採購，裝載這批煤炭的MV CARO號（卡羅）運輸船在海上航行30天、約8501海里（約15700公里）才運抵浙江。

▲浙能集團舟山六橫煤炭中轉碼頭卸煤機卸裝哈薩克進口電煤。（圖／記者魏有德攝）

《浙江新聞》報導，哈薩克為全球最大的內陸國，雖與新疆毗鄰，但到浙江陸路遙遠，需橫穿中國，成本相當高昂。不過，哈薩克有鐵路及運河聯通黑海，海運成本相對較低，在目前大陸電煤成本價格高漲背景下，使得哈薩克煤炭有採購赴浙的經濟可行性。

據悉，浙江浙能集團電煤機組2021年長時間處於高負荷狀態，使得電煤庫存下降。為確保浙江電煤供應情況穩定，浙能富興燃料公司一方面與供應商溝通，另一面開闢新煤源，提前鎖定哈薩克一批優質電煤資源，為資源緊張的浙江省高熱進口煤資源提供即時補充。

數據顯示，哈薩克煤資源儲量約1767億噸，位居全球第八，佔世界總儲量的4%，已探明和開採的煤田約100座，且哈薩克煤熱值高、硫份及灰分低，可與低熱值高硫煤炭摻配，滿足浙江省雙控需求，助力浙江推進清潔燃煤。