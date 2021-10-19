機車置物箱被搜出一小包...他心虛喊：什麼東西　警吼更大聲贏了

▲葉姓男子在面對盤查時，還刻意拉高分貝，大聲嗆警「什麼東西」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名葉姓男子因為沒有戴安全被警方攔查，掀起「置物箱車蓋之後」，眼尖的員警發現疑似有一小包、裝有白色粉末，員警先問這是什麼東西，男子拿出氣魄，當場使出「獅吼功」跟員警對嗆：什麼東西？以為大聲就會贏，2名員警也立刻回吼，讓男子又龜縮回去，坦承是毒品。

18日接近凌晨左右，員警經過成功路與海邊路口的時候，發現有一台機車，機車上的乘客沒有戴安全帽，所以將這部機車攔查下來，經過查證，發現騎乘的是一名葉姓男子，葉男突然表示「已經很久沒有用了」，這句話吸引員警注意，查閱資料後發現他有毒品前科。

▲葉姓男子在面對盤查時，還刻意拉高分貝，大聲嗆警「什麼東西」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲葉姓男子在面對盤查時，還刻意拉高分貝，大聲嗆警「什麼東西」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不說反倒沒事，一說更覺得可疑，所以員警請他配合攔查，打開機車置物箱。葉男一開，眼尖的員警發現機車內放有皮夾，但皮夾當中有一小包東西，裝有不明的白色粉末，就在詢問這是什麼東西時，葉男突然使出獅吼功喊「什麼東西」、「看到什麼東西了」、「哪有什麼東西」，員警也不是省油的燈，2人連珠炮的回嗆，讓葉男瞬間龜縮，坦承這是安非他命。

不過他還是跟警方狡辯：「我不知道這是誰的」，最後警方突破心防，葉男只好認了，被依照違反毒品危害防制條例移送法辦。