「城中城」捐款達8739萬　陳其邁：使用方式公開透明

▲城中城大樓大火，為高雄傷亡最嚴重火警 。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火警，造成46死41傷，各界善款不斷湧入社會局指定帳戶，市長陳其邁19日上午再赴殯儀館，指出截至18日，善款總計達8739萬餘元，他強調，善款使用會公開透明，讓社會大眾知道運用方式。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

截至18日上午10點止，城中城指定帳戶捐款共計3095萬餘元。陳其邁19日受訪時表示，四面八方的愛心都湧入社會局捐款帳戶，他要再次表達感謝，截至18日，城中城火災事故指定捐款捐款共計2779筆，總計善款達8739萬餘元，後續將使用於罹難者慰問、傷者及住民短期安置，也包括個別經濟協助，當然也含中長期弱勢家庭照顧，過程會公開透明，讓社會大眾知道善款運用方式。

傷者部分，陳其邁指出，目前加護病房仍有11位，一般病房21位，另有4人已出院，沒有新增死亡個案。目前為止，傷者恢復情況都不錯，但其中有一位，在呼吸照護部分，希望能提供更有效方式來加速復原。

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