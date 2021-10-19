女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突　里長曝：保母很自責、痛苦

記者洪靖宜／高雄報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前於臉書透露，朋友女兒送到保母家後，頭部遭受嚴重撞擊，搶救後仍宣告不治離世。女嬰家屬19日上午將到保母家招魂，由於先前才有民眾到保母家灑冥紙、丟雞蛋，警方不敢大意，一早就在附近守候，以防失控行為發生。





▲保母家外頭還留有之前民眾來丟的冥紙。（圖／記者洪靖宜攝）

▲警方嚴陣以待。（圖／記者洪靖宜攝）

警方於14日晚間接獲報案，11個月大的女嬰送到53歲的蔡姓保母家托育，14日當天上午7點半送到，10點半就接到保母來電，直指孩子昏迷不醒，事後送到醫院搶救，但醫師卻發現女嬰頭部受到重創，經開刀4小時搶救後，仍因傷勢過於嚴重，於15日凌晨宣告不治死亡。





▲保母家外頭還留有之前民眾來丟的冥紙。（圖／記者洪靖宜攝）

事後消息被揭露後，不少網友忿忿不平，甚至該晚就跑到保母家撒冥紙、丟雞蛋，為防止場面再次發生，18日10時30分家屬回到保姆家招魂前，警方一早約8時就在附近部署約40名警力，並於4個個路口管制，不讓看熱鬧的民眾闖入，住家門外還有上次被丟的冥紙，及用紅漆噴上的字。

▲里長吳永宗。（圖／記者洪靖宜攝）

當地里長吳永宗表示，對該名保母的印象就是很單純，風評很好，昨晚有聯繫上保母的先生，他提到保母每天也相當自責、很痛苦，晚上都睡不著。