冷空氣抵達時間出爐！2區下滑7°C　開始「颳風、變冷、下大雨」

記者李宜秦／台北報導

北方冷高壓逐漸移動，預計今日下半天起東北風增強，北部、宜蘭地區首先變天轉涼，氣象專家提醒，預計下午4、5點後東北季風抵達，天氣將有劇烈變化，苗栗以北、宜花地區將開始下雨，溫度一路下滑至19度，周日白天高溫也從30度下降至約23度。

▲今晚北台灣天氣轉濕涼。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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臉書粉專天氣風險表示，雖然目前外頭天氣晴朗，但預計在下午4、5點東北季風就會抵達，北部、宜蘭天氣將有劇烈變化，會開始颳風、變冷、下大雨，在外行動的民眾要多加注意。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急也提醒，北部、宜花，即將變天，入秋第一波冷空氣，正在趕路，預計午後到晚上就會抵達台灣，苗栗以北、宜花將會開始下雨，溫度也會一路下滑，下探19到22度，挑戰今秋首波東北季風。

▲▼今晚開始天氣將有明顯變化，北部氣溫最低且有雨。（圖／氣象局）

不過對於中南部而言，降溫幅度較小，台中以南、台東持續暖熱，白天高溫仍有28到30度，僅早晚偏涼，日夜溫差加大。周末天氣將是南北兩樣情，若需南北移動的民眾要小心防範。

氣象局預報員朱美霖表示，今天上午各地都可見陽光，下午開始天氣轉變，受到今年入秋第一波比較明顯的東北風影響，今午後到下周一清晨天氣將有明顯變化，迎風面的北部、東北部有局部明顯降雨，可能出現大雨或豪雨，今晚到周日整天是雨勢最明顯的時間，周日到下周一清晨氣溫最低。

各地早晚低溫：

▋馬祖：19°

▋北部、宜蘭：19°~21°

▋中部、台南、花東、金門：21°~22°

▋高屏空曠處：22°~23°

各地「明顯起風、轉涼」時間點：

▋馬祖：週六(16日)近中午。

▋北部、宜蘭、金門：週六(16日)中午~下午。

▋中部、花蓮、澎湖：週六(16日)下午~傍晚。

▋南部、台東：週六(16日)晚上起