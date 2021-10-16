入秋「最強冷空氣」午後報到！轉濕冷探19度　各地變天時間點出爐

▲東北風今午後影響台灣，北部有明顯降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日上午各地可見陽光，下半天開始東北風增強，天氣將逐漸轉變，北台灣低溫下探19度，中南部地區早晚氣溫也會偏涼，迎風面的北部、東北部今晚到周日將有明顯降雨，此波冷空氣最冷的時間點落在周日到下周一清晨，需到周二後天氣才會逐漸回溫。

氣象局預報員朱美霖表示，今天上午各地都可見陽光，下午開始天氣轉變，受到今年入秋第一波比較明顯的東北風影響，今午後到下周一清晨天氣將有明顯變化，迎風面的北部、東北部有局部明顯降雨，可能出現大雨或豪雨，今晚到周日整天是雨勢最明顯的時間。

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受東北風影響，今午後各地沿海風力增大，有8到9級強陣風，今晚到下周一清晨沿海留意9到11級強陣風，北部、東北部、宜蘭、花蓮周日整天感受濕涼，中南部白天仍有30度高溫，早晚氣溫則下降。

而今天上午東北風逐漸增強，目前各地上空雲量不多，東北角、北海岸、大台北東側、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部短暫雨，不過對流雲系移動速度快，雨勢較為零星。北方冷高壓仍位於蒙古一帶，午後快速南下使東北風增強。

▲今晚開始天氣將有明顯變化，北部氣溫最低且有雨。（圖／氣象局）

今天下午開始，北部、宜蘭、花蓮逐漸有短暫陣雨，這波雨勢在今晚到明天一整天最為明顯，桃園以北、宜蘭降雨時間長，留意大雨或豪雨，中南部今日則有局部午後陣雨。今晚到明天北部、東半部有雨，新竹以北、桃園、大台北山區、宜蘭雨勢最大。

這波東北風影響到下周一清晨，周一白天東北風減弱、氣溫逐漸回升，但早晚仍涼，需等到周二、三天氣才會逐漸回溫，不過周五開始，又有下一波東北風影響，屆時氣溫會再度降低。

今日上半天各地氣溫仍高，西半部高溫約30度以上，中南部可達34、35度，今晚冷高壓一路南下，北、東快速降溫，周日整天濕涼，白天高溫約23到24度，周日到下周一清晨各地早晚低溫20到23度。

朱美霖表示，10月、11月開始受到北方冷空氣影響，入冬後冷空氣強度及影響頻率都會增加，而東北季風的標準為台北氣象站測得20度以下低溫，此波冷空氣剛好預測約為20度左右，非常接近東北季風的強度。

▲溫度最冷的時間落在周日到下周一清晨。（圖／氣象局）

臉書專頁天氣即時預報也貼出各地早晚低溫與「明顯起風、轉涼」的時間點，另提醒，此波冷空氣將帶來近期最明顯的一波涼空氣，各地將感受到起風、轉涼，且展望下周，都將是「東北風」吹向台灣。

各地早晚低溫：

▋馬祖：19°

▋北部、宜蘭：19°~21°

▋中部、台南、花東、金門：21°~22°

▋高屏空曠處：22°~23°

各地「明顯起風、轉涼」時間點：

▋馬祖：週六(16日)近中午。

▋北部、宜蘭、金門：週六(16日)中午~下午。

▋中部、花蓮、澎湖：週六(16日)下午~傍晚。

▋南部、台東：週六(16日)晚上起。