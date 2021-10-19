日本疫情趨緩眾人驚呆！專家分析「2大關鍵」　警告年底前不可鬆懈

▲日本國內新冠疫情趨緩，圖為15日奈良東大寺附近戴著口罩的遊客與學生。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本先前面臨新冠肺炎嚴峻的疫情，多次頒布緊急事態宣言，在東京奧運結束後，8月13日東京單日更是新增5773例，而日本全境單日新增超過2萬5千例，全肇因於Delta變種病毒。然而，近來日本新冠疫情卻奇蹟般趨緩，東京昨（18）日僅增29例，創下1年4個月以來新低。專家認為，可能與日本的氣候、施打率有關。

根據英媒《衛報》，日本在東京奧運閉幕後面臨感染人數激增的問題，導致民眾加深對於政府的不滿，不僅奧運期間無法到現場觀賽，甚至醫院床位短缺，數千名確診的病患只能在家等候休養，甚至因此病歿，時任首相菅義偉在嚴峻的時局下卸任，包括東京在內的地區已實施近半年的緊急事態宣言，可能被迫再延長。

然而，在東京奧運閉幕2個月後、且緊急事態宣言解除2周後，日本開始發生一些引人注目的奇蹟，包括東京在內等全國各地的新增病例數急遽下降，18日東京都甚至僅新增29例，創下去年6月以來的新低。

▲日本解除緊急事態宣言後首日。（圖／路透社，下同）

民眾普遍認為，這可能與日本急起直追的疫苗接種率有關。據悉，日本國內1.26億的總人口中，已有近7成接種新冠疫苗。新任首相岸田文雄表示，日本最快將於12月起針對醫護人與高齡族群施打第3劑「加強針」。

而專家則認為，這可能與日本寒冷的氣候有關，即便其他國家已不再強制當地居民外出時配戴口罩，但大多數日本人無法忍受在寒冷的氣候不戴口罩。英國倫敦國王學院人口健康研究所前所長涉谷健司（Kenji Shibuya）認為，8月疫情嚴峻的起因恐怕是人口流動所造成。

報導指出，目前日本國內對於疫情是抱持正面起樂觀的態度，民眾認為日常生活正逐漸恢復當中。另外，在緊急事態宣言下掙扎求生的餐廳、酒吧又開始供應酒類，而許多企業已不再允許員工在家工作，因此火車站又再度擠滿通勤的民眾，跨縣旅遊不再被視為重大風險。

相較於菅義偉因將經濟置於應對疫情之上而飽受批評，近來的民調結果皆顯示公眾更期望岸田文雄能優先考慮公共衛生，包括儘早批准抗新冠藥物，並提升未來應付疫情的能力。

不過專家也警告，認為疫情危機已解除的想法是愚蠢的，因為隨著氣候逐漸變冷，以及民眾習慣於年底舉行忘年會等聚餐與派對，染疫與死亡人數恐怕會再次激增。日本新冠感染症對策分科會長尾身茂呼籲，「緊急事態宣言解除並非代表我們能百分百自由，政府應向民眾釋出明確訊息，『我們只能逐步放寬限制』。」

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