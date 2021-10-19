英系立委呼應蔡英文「反惡罷」　1人3通電話留下陳柏惟

▲民進黨立委羅致政等人同步在臉書發文，拜託大家1人3通電話留下陳柏惟。（圖／羅致政提供）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，總統蔡英文日前表態，「不要讓認真做事的人孤單」，民進黨派系「英系」立委19日聯合發聲，拜託大家1人3通電話，打給台中市第二選舉區的親朋好友，留下優質立委，反對惡意罷免。

陳柏惟罷免案進入倒數，民進黨主席蔡英文13日在中常會指出，請大家繼續關注這件事情，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。

民進黨立委羅致政、蔡易餘、邱泰源、管碧玲、莊瑞雄、吳玉琴、蘇治芬等人19日同步在臉書以「反惡罷！出來吧！」為題發文，拜託大家1人3通電話，打給台中市第二選區的親朋好友，留下優質立委，反對惡意罷免，讓陳柏惟繼續在立法院為台灣奮鬥，為台中爭取更多地方建設。

羅致政表示，這次的罷免案是政黨惡鬥下的產物，更是上次選戰的報復性延長賽，他要拜託大家在10月23日站出來、反惡罷，留下好立委，讓台灣更進步。

蔡易餘指出，陳柏惟是他在立法院的好朋友，也是一起參與共同議題的好同事，問政認真，這段期間遭遇非常多「不是事實的攻擊」，但大家更要團結力量勇敢站出來挺他。

莊瑞雄也說，陳柏惟是他在立法院的同事，年輕有熱忱，問政認真，質詢率百分之百，是相當優秀的人才，這段期間遭到非常多「不是事實的攻擊」，自己看了很心疼，希望大家能夠給他溫暖。

蘇治芬則強調，這週六就是陳柏惟罷免案的投票日，她支持認真做事的立委，也希望罷免應該是針對不適格的政治人物，而非淪為惡意報復、不當操作的工具。