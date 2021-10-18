遭高中同學控說謊成性　陳柏惟不解：當年他常被欺負，我照顧他的

記者游瓊華／台中報導

台中市第2選區、基進黨立委陳柏惟罷免案周六（23）日即將投票，面對高中同學爆料指他「說謊成性、人緣差、人品有問題！」陳柏惟在繼續步行前回應，確實有這位同學存在，且當時這位同學常被欺負，「我記得我蠻照顧他，不懂為什麼講這些話？」坦言畢業之後未曾見面，不懂為何提及20年前的事，還都不是事實。

▲遭高中同學控說謊成性，陳柏惟回應「當年他常被欺負、我照顧他的」。（圖／記者游瓊華攝）



▲陳柏惟今天上午到立法院，下午回到台中繼續苦行100小時，也有不少鄉親跟著走。（圖／記者游瓊華攝）



陳柏惟指出，社會上有許多名嘴、政治人物、民眾從沒看過他，卻會說出不同的事情，讓他無法理解，爆料的高中同學在求學時期自己很照顧他，但在畢業之後兩人就沒見過面，不懂為何突然提及20年前的事情，且全不是事實，但無論如何，還是尊重這位同學的發言。

此外，陳柏惟也提到，今天也有收到其他高中同學傳訊息給他，告訴他「公眾人物不能避免人討厭你，希望他能繼續堅持下去，因為還有更多愛你支持你的人！」

今天民進黨全國各縣市黨部主委聯誼會發聲明力挺陳柏惟，多位縣市黨部主委更到霧峰區為陳柏惟加油打氣。民進黨全國各縣市主委聯誼會召集人邱建富表示，陳柏惟過去一年為鄉親完成2300件服務案，卻遭國民黨結合地方派系報復性罷免，呼籲中二選區選民站出來投下反罷免一票。