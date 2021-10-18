爆料陳柏惟「說謊成性」！高中同學道歉：20年前的印象

▲陳柏惟被爆料「說謊成性」，高中同學道歉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者柯振中／綜合報導

基進黨立委陳柏惟的罷免案23日即將投票，近日爆出有高中同學爆料陳「說謊成性、人緣差」，引起不少討論。對此，刪Q總部18日晚間替該名高中同學轉發聲明，希望能向陳柏惟致歉，也拜託的支持者能到此為止，「尤其不要去騷擾我的父母親。」

陳柏惟被爆料「說謊成性、人緣差、人品有問題」以後，也確認有該名高中同學存在，但當時該名同學時常被欺負，他還相當照顧對方，畢業以後2人再也沒見面，不曉得為何突然提及20年以前的事，「我記得我蠻照顧他，不懂為什麼講這些話？」

▼陳柏惟被爆料，感到相當不解，以前明明滿照顧這位同學。（圖／記者游瓊華攝）



對此，刪Q總部18日晚間在臉書以「代劉先生轉發聲明」發文。轉發的聲明內容如下：

我是那在新聞上被提及的高中同學，首先我要聲明我跟任何罷免團體或者政黨絕對沒有任何目的關係，單純就是一般平民百姓，剛好有Call in的機會，想到自己高中時候的事，前提當時的我沒有被霸淩，也沒有被陳柏惟委員照顧過，會在Call in裡說那些話就是二十年前我對他的印象，我一時氣憤他的假面，想拆穿他是怎樣的人，所以Call in進去，但並沒有任何想要蹭熱度或想紅，因為Call in影片的關係，造成自身與家人的輿論壓力。

我們是民主國家，就記憶中評論高中時期陳柏惟先生的人格特質與品德，提出是否適任於立委的評論，是公眾人物可受公評的範圍，我希望事情就此落幕，回歸正常生活。尤其這件事情已經影響到我父母，這是我最無法接受的事情，所以如果陳柏惟委員覺得被得罪我在此跟你致上歉意，希望你跟你的支持者可以到此為止，尤其不要去騷擾我的父母親，再次跟委員說聲抱歉。

▼被問到高中同學的爆料，陳柏惟感到不解。（圖／記者游瓊華攝）



刪Q總部也為此表示，罷免總部可以利用此事，再對陳柏惟的人格、操守提出質疑，但不會像陳柏惟一樣，為了自身的成功、利益去傷害他人，尤其是波及家人，希望社會各界的關注到此為止。

刪Q總部也說，陳柏惟、基進黨有義務要求支持者，別再去騷擾劉男的家人，「就像我們不支持你，但我們誓死捍衛陳柏惟委員你發言的權力，這才叫做民主。」

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