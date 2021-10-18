洪慈庸心疼陳柏惟：「他也會痛、會委屈」　這次換大家守護他

▲洪慈庸發文不捨陳柏惟，「他也會痛、會委屈」。（圖／取自洪慈庸臉書）



記者林彥臣／綜合報導

立法院機要顧問洪慈庸18日晚間發文表態力挺陳柏惟，並且心疼他不是無堅不摧，「也會痛、會委屈」，希望這次「換大家好好守護他」，不要讓這樣的年輕人輸給了現實、輸給了資源、輸給了家族勢力。

洪慈庸臉書發文表示，「最後一週了。請大家守護這個勇敢率真，站在對抗惡勢力最前線的年輕人」，經過幾年從政，她有很深的感觸，沒有背景和資源的年輕人，必須用盡全力才能拚出微小的空間，但在惡鬥和利益交換之下，一再成為被霸凌的對象。

洪慈庸 感慨，地方派系和勢力把持政治，彼此的利益成為交換的標的，要打破過去的沉痾極為困難，理念可以帶你乘風破浪，舊勢力的浪仍會一波一波打回來，但如果不挺起腰桿子堅持下去，政治文化就永遠不會改變。

洪慈庸說，此時的柏惟，汗水淚水已分不清，或許大家認為當立委是份有錢有勢的好工作，但對我們這些沒有背景、沒有家族勢力、沒有龐大金援的年輕人來說，這是因為對國家、社會充滿了理想，我想，沒有這份理想，無法每天過著五點起床工作、十點回家、十一點繼續開始準備隔天質詢的生活。

▲洪慈庸強調，陳柏惟最大的資源、最大的勢力「就是我們的支持」。（圖／記者游瓊華攝）



洪慈庸強調，政治是現實的考驗，是資源的拚搏戰，但是，不要讓這樣的年輕人輸給了現實、輸給了資源、輸給了家族勢力。

洪慈庸說，陳柏惟最大的資源、最大的勢力「就是我們的支持」，最後這幾天，希望大家為台灣的政治環境再多做一點努力，告訴身邊的親人、朋友，支持柏惟、支持台灣改變政治惡習。

洪慈庸最後喊話，陳柏惟出頭，也是替人民出頭，他一直站在大家前方這麼勇敢，但他並不是無堅不摧，他也會痛、也會委屈。現在是他需要我們的時候，這次換大家好好守護他。

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