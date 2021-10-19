虎豹潭意外仍有2女童失聯　侯友宜：把握黃金72小時積極搶救

▲虎豹潭仍有2名女學生失蹤中，相關單位持續搜救。（圖／記者游宗樺攝）

記者楊蕓／台北報導

新北市雙溪虎豹潭16日下午溪水暴漲，導致6人落水意外，目前已尋獲4名罹難者，15歲陳姓少女、8歲劉姓女童仍下落不明。新北消防局19日再投入357名警消深度搜索，市長侯友宜稍早說明救援進度時表示，今天除出動更多人力、空拍機、救生艇，只要天氣狀況變好，空勤總隊將立即出動，希望在最後的時間搶救2名失蹤女童。

侯友宜19日上午7點赴搜救指揮中心了解搜救狀況，他表示，目前已經連續搜救超過60個小時，要把握最後的時間，在黃金72個小時內積極搶救，今天又增加更多的警消搜救人力，從虎寮潭下游沿著溪邊到上游的梳子壩，設了14個搜索點、13個大分區，並另設虎寮潭的前進指揮所，此外，也出動了所有的空拍機、救生艇，再加上後勤部隊隨時待命輪替，希望用毅力、永不放棄，能夠在最後時間搶救到兩位失蹤的女童。

侯友宜表示，昨天空勤總隊已經出勤進行搜尋過，雖然早上還是有點陰雨濛濛，能見度很低，天氣預報今天的天氣不錯，只要氣候一轉變，空勤總隊就會立即出動，隨時緊密配合，希望聯合作戰能快速找到女童。

針對新北市是否啟動清查相關業者，侯友宜表示，在案發第一天已責成主管單位教育局就中小學及相關活動自我檢視、查核，並責成經發局等相關單位去了解有多少民間業者在舉辦類似活動，了解他們的營運狀況及帶隊情形。