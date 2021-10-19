黃金72小時倒數！搶救虎豹潭失蹤2女學生　侯友宜：今天氣最好

記者陳俊宏、游宗樺／連線報導

新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲釀4死，今天（19日）警消持續搜救失蹤的15歲陳姓少女、8歲劉姓女童。新北市長侯友宜表示，已經持續搜索超過60小時，把握黃金72小時最後時間積極搶救，大家一定要加油。

侯友宜今早指出，要有愛心、耐心、細心，今又再設新的指揮所，從下游往上搜索，潛水同仁在水下查看有沒有人卡在石頭裡面，「我們一定能找到，對家屬能有交代。」

▼新北市長侯友宜今早對警消發表談話。（圖／記者游宗樺攝）

侯友宜說，今天是三天搜索以來天氣最好的一天，周三可能會變天，因此黃金搜索就在這個時候，要向搜救同仁表示，大家不要放棄。

而今日共出動總警消357人，其中雙溪地區及三水潭有240人，坪林地區有117人，也將搜索重點區域放在六合橋及洄流區。

整起意外共有2大4小落水，45歲鍾男、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳男被尋獲都不幸身亡。目前警消仍積極搜救失蹤的8歲劉女、15歲陳女。

►失聯名單：

陳○穎：女、15歲、粉紅色雨衣、深藍色上衣、黑色褲子（北市，麗山國中）

劉○齊：女、8歲、粉紅色雨衣、白色上衣、藍色褲子（北市，新湖國小）

▼警消持續搜救中。（圖／記者游宗樺攝／下同）

▼今重點搜救區域。（圖／記者游宗樺翻攝）