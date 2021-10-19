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虎豹潭悲劇年年上演！殘酷數據揭「溪比海危險」　獲救率僅37%

▲▼虎豹潭仍有2名女學生失蹤中，相關單位出動309人持續搜救。（圖／記者游宗樺攝，下同）

▲根據內政部消防署資料，近5年最常發生溺水地點為「溪河」邊。（圖／記者游宗樺攝）

記者林緯平／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭在16日發生落水事件，類似意外在台灣年年上演。內政部消防署統計，從2016年到2020年，短短5年內就發生4324起溺水意外，當中有306人是學生，讓人訝異的是，「溪河」被通報為溺水地點的機率是42.11%，比海邊22.6％還要高。此外，溺水獲救率甚至只有36.96％，等於通報10起溺水個案，最終不到4人能撿回一命，其餘不是死亡就是失蹤。

虎豹潭16日因一場午後大雨，造成溪水暴漲，31名參加「自然體驗營」的民眾不幸遇上山洪，其中2名成人與4名學童在橫跨「梳子壩」到對岸時，不幸被湍急的溪水沖走。儘管事發後第一時間，相關單位就投入救援，不過截至18日為止，這起意外已經是4死悲劇，尚有8歲的劉姓女童與15歲的陳姓少女仍未被尋獲。

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▲105年至109年水域事故救援統計資料。（圖／翻攝自內政部消防署）

▲105年至109年溺水人數統計。（圖／翻攝自內政部消防署）

《東森新媒體ETtoday》調查近年全台溺水事故件數，發現內政部消防署於10月初公布「水域事故救援統計資料」，自2016年到2020年，短短5年的時間，全台就通報4324起溺水意外，平均每年有865人溺水。

最常發生溺水意外的月份，不意外在7、8、9月達到高峰，這段期間不管是社會人士，或是放暑假的學生都會想要玩水。不過，台灣夏季颱風多，也常有午後雷陣雨，短時間內降下驚人的雨量，導致河川流量變化大，加上台灣河川坡度陡，暴漲的溪水屢屢讓登山客、遊客、戲水民眾反應不及。

▲105年至109年水域事故救援統計資料。（圖／翻攝自內政部消防署）

▲近5年溺水個案發生地點統計。（圖／翻攝自內政部消防署）

也因此，相較於外界認知，較易發生溺水事件的「海邊」，「溪河」反而才是隱藏殺手，近5年通報溺水案件共有1821人，比率達42.11%，海邊則是980人，佔22.6%，兩者佔據六成事故比例，說是「殺手級」溺水區域，一點都不為過。

若從年齡分佈來看近5年溺水通報案件，18歲至65歲的大專生與社會人士最高，個案數達2428人。倘若像這次虎豹溪一樣，以學生族群來分析，結果則讓人相當遺憾，因為雖然近5年溺水事故還是以大專生128人最多，但高中生有57人、國中生有62人、甚至國小生也有59人。

至於通報溺水的死亡比例，數據顯示，這5年共4324人溺水，當中有1598人（占36.96%）順利獲救，2599人死亡（60.11%），失蹤個案有127人（2.94%）。也就是說。若不幸發生溺水意外，每10人溺水，只有不到4人能夠獲救，其餘不是死亡就是失蹤。

▲105年至109年水域事故救援統計資料。（圖／翻攝自內政部消防署）

▲近5年溺水個案年齡層分佈狀況。（圖／翻攝自內政部消防署）

不過，上述通報溺水的4324案件，當中只有10.4％是因為戲水發生意外，反而是有23.9%「被發現為浮屍」以及23%通報是自殺案件。

儘管如此，鑒於戲水意外頻傳，民眾仍應避免前往不熟悉的野溪水域遊玩，消防署建議，天氣不穩時，民眾更應該遠離溪流，以免山區水位變化時來不及逃生，若要玩水，也應該選擇在開放及有救生人員看守的水域戲水游泳，切記對水域環境不熟悉時，不要隨意下水。

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