虎豹潭助別家小孩上岸　父落水抓樹根保命：兒女從眼前漂過救不了

記者陳俊宏／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲釀4死，目前15歲陳姓少女和8歲劉姓女童仍失蹤。劉父還原時發過程表示，他將登山杖借給前面兩個小朋友，隨後自己被沖走所幸抓住樹根，卻眼睜睜見自己的一雙兒女從眼前漂過去，想伸手救援卻無計可施。

16日下午，11歲和8歲的劉姓兄妹檔隨著父母一起到虎豹潭參加「自然體驗營」，卻疑似因為帶隊的蘇女誤判情勢，一夥人在行經「梳子壩」欲橫跨溪流到對岸時，不幸遇上山洪被暴漲的溪水沖走。11歲的哥哥17日被尋獲時已無生命跡象，8歲妹妹至今尚未被尋獲。

▲▼8歲劉姓女童仍失蹤，爸媽見衣物痛哭。（圖／記者陳以昇攝、翻攝）

劉父還原當天情況指出，因雨勢越來越大，帶隊的蘇女決定帶隊折返，當時的梳子壩還可以通過，這也是為什麼前面兩個小朋友可以通過的原因，當下他擔心危險，決定跟在後面一起過；不過，因這兩名小朋友在上岸時花很多時間，他還將自己的登山杖借他們抓著。

劉父說，沒料到溪水在此時突然暴漲，前面兩個小朋友才剛上去，他就被溪水沖走，當下在河面中間完全沒有任何物體可以抓，一度在河中載浮載沉，後面更完全不知道發生什麼事情，好不容易抓住樹根奮力向上爬，卻發現自己的兩名小孩落水。

▼一度也被沖進溪水的劉父語帶哽咽指出，當時他只能眼睜睜看著小朋友被沖進溪水中。（圖／記者陳以昇攝）







劉父語帶哽咽表示，那種想伸手救援卻無計可施的無力感，「我看到小朋友從我眼前漂過去，可是因為他們都在溪的中間，基本上沒有東西可以抓」、「他們就在我眼前漂下去了」。

警消18日沿著河道持續搜索，於落水點附近以及落水點20公里外的烏嘴長潭附近，找到一件粉紅色雨衣和一隻登山鞋。劉父與劉母看到照片確認是劉小妹所有，當場痛哭失聲。

整起意外共有2大4小落水，45歲鍾男、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳男被尋獲都不幸身亡。目前警消仍積極搜救失蹤的8歲劉女、15歲陳女。

▼11歲的劉姓男童在岸邊被尋獲時已身亡，8歲的妹妹尚未被尋獲。（圖／記者黃彥傑翻攝）



▼虎豹潭「梳子壩」平日樣貌（下圖左），民眾常跨溪通過；但16日溪水暴漲（下圖右），瞬間淹沒梳子壩。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊網、記者郭世賢翻攝）

