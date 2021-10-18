快訊／虎豹潭「還有2人失蹤」！最後一名股東被帶回警局調查

記者黃彥傑、陳羿妏／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，造成31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，釀4死2失蹤慘劇。基隆地檢署成立專案小組釐清案情，調查相關人員的刑事責任，而稍早警方將該公司最後一名吳姓股東帶回警局，接受後續調查。吳男面對媒體提問「有沒有領隊執照」等提問，低頭不發一語，趕緊走進分局內。





▲最後一名股東被帶回警局。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

瑞芳分局17日通知天大地方自然文化有限公司董事張姓男子、股東涂姓女子以及負責帶隊、同樣是股東的蘇女應訊。警方製作完筆錄後，請示基隆地檢署檢察官，將張男和涂女兩人請回，蘇女則在當晚移送基隆地檢署複訊。蘇女訊後被依過失致死罪嫌諭令20萬元交保，同時限制住居，等待交保期間，她一度情緒崩潰，哭倒在陪同親友懷中，離開時面對媒體提問，全程遮臉，不發一語快步上車離去。

對此，今天稍早最後一名吳姓股東也被警方帶回警局進行後續調查，不過面對媒體提問「有沒有領隊執照」等提問，吳男低頭不發一語，趕緊走進分局內。

整起意外共有2大4小落水失蹤，目前已經有4人（45歲鍾男、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳男）被尋獲，但4人都已經不幸身亡，目前警消仍積極搜救最後2名失聯者（8歲劉女、15歲陳女）。

▼搜救隊員沿河道搜索。（圖／記者陳以昇攝）