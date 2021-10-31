身上有17個彈孔！「善良」被擊斃　曾撂話：遇警不是自戕就是開戰

記者洪靖宜、林悅／高雄、台南連線報導

高雄岡山分局壽天派出所員警，這個月26日前往三民區查緝通緝犯時突遭開槍，造成一名陳姓員警被流彈擦傷。警方循線終於逮到最後一名開槍傷警的陳嫌，他事前就曾嗆過如果遇到警察「不是自戕就是跟警察開戰！」，最後持槍自戕未果，還與現場警力發生槍戰，檢方相驗後發現，死者身上有17個彈孔，分布在頭部、雙手、左腳、前胸，正式死因以及貫入與貫出口尚待解剖確認。

▲陳嫌射警逃亡5天後，遇警方拘捕時自戕不成，被開16槍身亡。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳嫌身上攜帶槍枝。（圖／記者洪靖宜攝）

岡山分局員警於26日查訪通緝案件時，意外遇上持毒的劉姓、林姓等4名犯嫌，警方著便衣準備進入屋內查緝時，裏頭3名嫌犯奪門而出，其中陳姓嫌犯還開槍朝警方開槍，造成陳姓員警左小腿擦傷，現場員警先制伏一名劉姓犯嫌，其他人趁亂逃逸，警方先於27日在旗山一間汽車旅館先找到李男，接著同天又在台南東區抓到林嫌。

終於在31日凌晨，找到最後一位逃亡綽號「善良」的陳姓男子，他跑到台南市中西區一家日租套房內躲藏，台南和高雄警方前往圍捕，陳男陳嫌坐在床上，先持槍對自己太陽穴射擊2次未果，續拉滑套上膛槍口指向攻堅員警，趁著還沒擊發，3名員警共射擊16槍，制止陳嫌繼續開槍，最後送醫不治。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，陳姓死者已相驗完畢，初步相驗發現死者身上有17個彈孔，分布在頭部、雙手、左腳、前胸，正式死因以及貫入與貫出口尚待解剖確認。

▲陳嫌母親（白髮者）到場相驗 。（圖／記者林悅翻攝）

高雄市警局長黃明昭表示，外號「善良」的陳嫌在逃亡後，曾向掩護他逃逸的同夥透露，如果遇到警察「不是自戕就是跟警察開戰！」，由於他攜槍逃亡，因此才會申請台南的保大警力支援。

臺南市政府警察局保安警察大隊表示，當時經破門後發現對方持槍，立即喝斥放下武器，但陳嫌仍欲持槍自戕失敗，續拉滑套上膛指向員警，員警隨即還擊16槍，待無還擊能力員警即停止射擊，符合警械使用條例用槍規定，後續將配合檢察官進行相驗及相關調查。

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