人生唯一慶生會！疑遭虐死女嬰下月滿周歲　彫博夫妻淚送女兒

記者吳世龍、林冠吟／高雄報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前在臉書發文指出，好友彫博11月大的女兒，被送到保母家第二天就疑遭虐死，而女嬰11月20日就即將迎滿周歲，只嘆女嬰來不及等到就發生遺憾，31日彫博和妻子等家人決定在女嬰公祭的時刻，同時舉辦女嬰的慶生會，在一片哀悽中慶祝一場來不及慶祝的生日會。

▲鳳梨好友刺青師彫博11月大的女兒，被送到保母家第二天就疑遭虐死，女嬰下月就即將滿周歲，31日彫博傷心地幫女兒舉辦慶生會。（圖／記者吳世龍攝）



鳳梨好友彫博11月大的女兒，被送到保母家第二天，就疑遭虐死，而女嬰下月20日即將滿周歲，未料卻發生憾事，來不及等到人生第一場慶生會。為彌補遺憾，彫博也決心在31日女兒公祭當天，幫女兒過這場來不及等到的慶生會，整場儀式進行約1小時左右，過程中皆未見保母現身，不過會中一直有2隻小鳥不斷在會場徘迴，疑似到會場和女嬰玩耍。

▲慶生會進行當中，會場有兩隻小鳥不斷在會場徘迴，不願離去，疑似再和女嬰玩耍。（圖／記者吳世龍攝）



慶生會開始時，彫博和妻子一起推著周歲蛋糕進場，女嬰的親友們則在一片哀悽中唱著生日快樂歌，祝福女嬰的周歲生日，而彫博和女嬰的家屬也陸續簡單發言，祝福女嬰生日快樂的同時，也希望女嬰能無窒礙，快樂的另一個地方玩耍，不要被壞人欺負了；隨後則播放女嬰生前影片供眾人回顧，最後進入公祭直到一事結束，期間彫博更特地為女兒落髮，表達對她的不捨之情。

▲▼鳳梨好友刺青師彫博11月大的女兒，被送到保母家第二天就疑遭虐死，女嬰下月就即將滿周歲，31日彫博傷心地幫女兒舉辦慶生會。（圖／記者吳世龍攝）



而女嬰的阿嬤最後也向記者哽咽表示，女嬰原本下月20日滿周歲，抓週餐廳、新衣服和鞋子都幫她準備好了，誰知道卻發生憾事，彫博原打算想將公祭日期訂在女兒生日後，但由於女嬰遺體已經過解剖，殯葬人員不建議冰太久，因此才在符合她的日子裡，選一天在家人的陪伴下，讓女嬰開心過完生日再離開，來圓這個遺憾。

▲女嬰阿嬤受訪時哽咽表示，女嬰下個月就要滿周歲了，原本抓週餐廳、新衣服和新鞋子都幫她準備好了。（圖／記者吳世龍攝）