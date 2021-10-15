城中城慘況曝！94戶「46死41人躺醫院」　她悲嘆：好多人不在了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區火警釀46死41傷，據市府統計，城中城社區設籍人口144人，扣除死傷人數，有部分倖存者依親，目前有19人由市府安置於旅館。一名在大樓獨居的蔡姓婦人表示，這場火帶走了很多鄰居好友，感到很淒涼。

▲城中城大樓火警造成46死41傷。（圖／記者吳世龍攝）

城中城社區有12樓高，為屋齡40年的住商混合大樓，1樓有骨董茶具行，2樓至6樓過去有百貨商場、戲院，7樓至11樓為套房，12樓則是廢棄餐廳。

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

14日深夜2點多，一場火警事故造成城中城住戶46人死亡，41人受傷住院，還有人插管與死神博命。據民政局統計，這棟大樓有94戶住家，設籍人口144人，但不一定居住在此，另還有非設籍的租戶，多數住戶都是老弱婦孺，有部分倖存者依親或安置於市府提供旅館。

▲高雄鹽埕城中城大樓死傷嚴重，本應救人的雲梯車如今卻成為「接體車」。（圖／記者吳世龍攝）

針對城中城火警事故，高市府提供7間安置旅館，共190間房間，受災民眾可依親或安置於旅館，安置期間三餐由社會局協助處理，區公所同步協助民眾申請本市災害救助金，目前約有12戶19人已入住。

倖存的蔡姓婦人表示，她是城中城社區8樓之18號住戶，在這裡住了15年，事發當時她正在睡覺，驚覺聽到對面住戶喊：「火燒喔！緊走！」趕緊下床，隨手撈了一件衣服就往外衝。

▲蔡姓婦人感嘆，很多鄰居好友都「回去了」。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡姓婦人說，她按了電梯下樓，到了1樓瞬間停電，又聽到「碰」一聲，嚇的趕緊逃生，由於她很熟悉大樓路線，趕緊摸牆一路走出大樓。回憶當晚狀況，有和她一起逃難的住戶被煙嗆到，還有呼喊鄰居快逃，跑到馬路上才發現，整棟大樓燒得面目全非。

蔡婦說，安置在旅館一切都還好，只是睡不著，一些朋友邊嗆到都「回去了」，她很傷心，平常大家都會互相問候，突然命喪火場，好多人都不再了，感到很淒涼。

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