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社會 社會焦點 保障人權

打零工女吃宵夜躲死劫！逢人就問：有房可租嗎　一個便當讓她淚崩

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鹽埕城中城大樓火警，釀46死41傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，警方認定一對情侶涉有重嫌，租戶黃姓婦人表示，事發當時她出門吃宵夜，回家前看到大樓陷入火海，安慰自己逃過一劫很幸運，由於目前大樓封鎖，黃婦目前暫沒有棲身之地，逢人就問「有沒有房間要租？」也有鄰居好友上前關心，拿便當給黃婦吃，讓她當場落淚。

▲▼蔡姓婦人吃消夜躲死劫。（圖／民眾提供）

▲黃姓婦人當晚外出吃宵夜，意外躲死劫。（圖／民眾提供）

城中城火警事件，警方認定郭姓男子、黃姓女子情侶檔涉有重嫌，研判起火點位於一樓某骨董店店後方的小房間，郭男與黃女為情侶關係，兩人常占據後方小房間泡茶、喝酒，事發前一天深夜2人在小房間內發生爭吵，郭男負氣騎車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊。

黃女14日凌晨離開時，疑似將檀香餘燼扔至垃圾桶，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，火勢瞬間一發不可收拾。她被傳喚到案說明後，第一時間供稱將餘燼丟入垃圾桶，接著又改口說有將餘燼帶走處理，最後改口稱「忘記怎麼處理」，說詞反覆。

▲▼蔡姓婦人吃消夜躲死劫。（圖／民眾提供）

▲黃婦覺得自己很幸運躲過死劫。（圖／民眾提供）

住在城中城8樓之15的黃姓婦人表示，昨晚因為肚子餓出門吃宵夜，沒有看到郭男和黃女情侶檔，但知道他們兩個人常常吵架，平常她在家睡覺都聽得到，回家時發現整棟大樓幾乎被火吞噬，嚇得不敢上樓，事故造成46人死亡、41個人輕重傷，「要是我在家肯定也沒辦法活」，想到還是怕怕的」。

黃婦表示，她是8樓之15住戶，當時會在城中城租房就是看準「租金俗」，一個月租金3500元，加上押金2個月，第一個月負擔1萬元就能入住，裡面的住戶也都是「艱苦人」，不是獨居就是疾病纏身，之後要找房子的話，不會再找像城中城消防設備不齊全的大樓，一定會確定有助警器。

▲▼蔡姓婦人吃消夜躲死劫。（圖／民眾提供）

▲▼黃姓婦人身上只剩100元，逢人就問「有沒有房子要租」。（圖／民眾提供）

▲▼蔡姓婦人吃消夜躲死劫。（圖／民眾提供）

由於大樓整棟封鎖無法進入，黃婦身上只帶錢包，打開裡面只有100元，平日依靠打零工維生的她，目前還能勉強度日，不過現在棲身處沒了，她見鄰居就問，「你有沒有房子要租人？」也有鄰居朋友拍肩安慰關心，「妳要不要吃飯？我那有一個便當拿給妳」，也讓她備感溫暖，當場落淚。

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