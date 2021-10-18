網傳小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民一看影片秒懂：嚴重了

▲小玉今日遭到警方逮捕。（圖／翻攝自小玉IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）18日被警方逮捕！他設嫌利用AI換臉技術，將女網紅、名人臉蛋合成謎片販售，並且被查出是不法群組「台灣網紅挖面」幕後主嫌，引起各界震驚，有網友指出，小玉會被抓是因為「動到不該動的人」，並附上一段動圖，女主角的臉竟然是總統蔡英文，對此，網友們驚喊「這嚴重了！」

原PO在PTT發文，換臉的影片已經興盛一段時間了，卻是最近才被捕獲，好奇提問，「小玉會被抓，會不會是因為動到不該動的人？」並附上日前在網路上看到的一張動圖，畫面中的女主角竟是總統蔡英文，但並不是大尺度的情色影片，而是有人將蔡英文的臉合成，不過該篇PO文不久後就被刪除了。

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影片的女主角戴著貓耳朵的頭飾，綁著兩條辮子，穿著水藍色細肩帶上衣，對著鏡頭眨眼甜笑，不過在眨眼時可以看出破綻，眼睛不規則地被放大，但整體看起來很自然，讓人不驚讚嘆AI技術的厲害。該動圖已在網路以及Line群組上流出，不過相關截圖很快就刪除了。

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們全都看傻，「真的是瘋狗欸」、「別鬧了」、「笑死惹錯人」、「這一切都通了」、「懂了」、「玩到總統身上」、「原來是這樣」、「難怪會被抄掉，做這種東西真的該進監獄」、「口味好重」、「一瞬間想說這是哪位」、「難怪被抓，真的出事了」。

根據警方調查，小玉從2020年7月起開始收費製作影片，並斥資購買陸商設計的換臉軟體、高階顯卡進行換臉謎片後製「顯卡要買到很貴、不然影片會跑不動」，大部分作品長度都在5～10分鐘，長片則有4～50分鐘之譜，也可接受客製化訂做影片，粗估被換臉女網紅名人高達百人。

▼笑笑、小玉平常在影片搭檔搞笑演出，結果共同經營換臉A片買賣同時遭刑事局幹員逮捕。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）