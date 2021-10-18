黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次　共同出來提告

▲高雄市議員黃捷再發文，喊話8受害網紅女孩，「我們一起勇敢一次」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）「換臉謎片」受害者之一的高雄市議員黃捷，18日晚間再度於臉書發文，並且Tag 其他8位跟她一樣受害的網紅女孩，「我們一起勇敢一次，共同站出來提告」，堅持對小玉的加害做出反擊。

黃捷在臉書發文表示， 不是真的去演，傷害和性暴力就不存在嗎？五月受訪時，當我知道我的臉被拿去這樣使用，一開始覺得「惡搞影片應該蠻好笑的吧」，「但當我真的看到影片時，完全笑不出來，只有滿滿的噁心反胃，甚至起雞皮疙瘩、深陷恐懼」。

黃捷強調， 無論小玉的心態是好玩、惡搞還是單純想賺錢，這對受害者來說，就是真實的傷害、羞辱和踐踏。

▲高雄市議員黃捷，立刻到警局報案完成提告。（圖／記者賴文萱翻攝）



黃捷說，「稍早，有許多實況圈、網紅界受害者私訊我」，包括解婕翎、蛋捲、小熊 Yuniko 、小葵 XiaoKui 、Sandy 珊迪 、瑀熙Yuci 、陸子玄Lois、大魚等，「我們願意鼓起勇氣，一起站出來提告，用法律制裁小玉，也嚴正警告躲在電腦後觀看影片的人，你們不是沒有責任，你們的訕笑、觀看，都是一次次的加害」。

黃捷呼籲，除了要求警方嚴加偵辦，也懇請社會大眾關注逐漸興起的AI犯罪，「不要下載不要流傳這類影片」，更要共同抵制這種低級的公眾人物，「不能再養出第二個小玉 」，讓這種墮落的風氣繼續蔓延。

黃捷說，最重要的，也呼籲立法院正視「數位性暴力」的問題，進行修法，才有更有力的工具嚴懲惡狼，「我們不希望下一個受害者出現！」