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小玉變臉片賺千萬刑期僅3年　女權團體吼：速修法保護女性

▲笑笑、小玉。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

▲網紅小玉操盤販售變臉A片、笑笑經手贓款同步遭警方逮捕。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣數位女力聯盟（WIDI）18日知悉網紅小玉操盤「台灣網紅挖臉群組」販售換臉A片發表聲明譴責，該團體認為網紅小玉（本名朱玉宸）將數十位女性網紅、Youtuber、實況主，女性政治人物的臉部影像合成於日本A片，且經警方調查發現獲利逾千萬元，對台灣被害女性危害甚鉅、但因台灣法律對deepfake換臉技術後製影片並無規範，小玉觸法刑責僅3年以下，根本無法遏止改臉影片歪風。

▲刑事局逮捕網紅小玉、笑笑經營換臉A片訂製販售，包含雞排妹、北市市府副發言人「學姊」黃瀞瑩都是被害人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅小玉、笑笑經營換臉A片訂製販售，包含雞排妹、北市市府副發言人「學姊」黃瀞瑩都是被害人 。（圖／記者張君豪翻攝）

該聯盟指出；根據美國新創公司Deeptrace統計報告，網路上高達96%Deepfake換臉影片，都是未經當事人許可合成的色情影片，而台灣網友居然群起搶購分享，實是對台灣女權的莫大諷刺。

數位女力聯盟指出，多數被害人均擔心該類數位犯罪難以偵破，提告被發現更可能會遭改臉影片製作者持續發片惡搞，且面對如此可惡之犯行，台灣現行法律只能靠女被害人提告刑法第加重誹謗罪、散布猥褻物品罪，及民事肖像權侵權損害賠償，面對網紅小玉經營改臉A片一年獲利上千萬，18日檢察官僅裁定50萬元交保，法律難以達到適度懲戒、遏止改臉A片營利歪風可見一般。

▲刑事局逮捕網紅小玉、笑笑經營換臉A片訂製販售，包含雞排妹、北市市府副發言人「學姊」黃瀞瑩都是被害人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅小玉、笑笑經營換臉A片訂製販售，包含雞排妹、北市市府副發言人「學姊」黃瀞瑩都是被害人 。（圖／記者張君豪翻攝）

數位女力聯盟在此呼籲修法，近年相關女權團體推動《侵害個人性私密影像防制條例》比照美國維吉尼亞州將非自願色情影音產品列為法律禁制範圍，並對被告科以相關刑度，希望政府能正視台灣首例deepfake換臉A片犯罪案例，早日完成修法。

該連盟指出，肯定法務部日前提出訂定《科技偵查法》態度，政府應在不違反侵害人權原則下、授權司法機關因應相關網路科技提升的先進科技偵查技術。

數位女力指出，雖然換臉A片並非真實影像，但仍會對被害人造成心理傷害，加上不少網友分享到境外色情網站，等同對無辜被害人多重傷害，希望衛服部對被害人提供必要心理衛生諮商，並呼籲政府提升網路業者規範，立法要求網路平台業者嚴審、移除相關換臉情色影片、避免受害效應持續擴散。

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