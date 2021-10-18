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台中婦捐血逛街險昏倒獲警救援　夫揪甘心：像看到救星

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲李婦捐完血與家人逛街，突身體不適差點昏倒。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市46歲李姓婦人，16日與家人在一中商圈逛街時突然身體不適差點昏倒，丈夫慌忙向附近派出所員警求助，員警到場詢問得知，原來李婦才剛捐完血，遂請李婦兒子到超商買糖果，待李婦吃完糖果後果然減緩不適，隨後將她送醫診治，家人相當感謝員警協助，丈夫直呼看到派出所的盾形「警察服務識別標誌」像看到救星。

台中市第二警分局表示，李婦16日上午至北區一中商圈附近的捐血站捐完血後，就與丈夫帶著兒子騎機車要到商圈逛街，未料行經三民路時突身體不是，臉色慘白差點昏倒，丈夫與兒子一時之間亂了手腳，不知所措，情急下直衝附近的育才派出所求救。

警員戴國峯到場後，得知李婦剛捐完血，由於他自己也有因血糖過低而暈倒的經驗，他向李婦家人建議要補充糖果恢復血糖，立即請李婦兒子趕快到超商買糖果，同時協助攙扶李婦到路邊休息。

丈夫表示，李婦平時身體狀況不錯，從年輕時就有捐血習慣，經常挽袖響應「捐血一袋，救人一命」活動，這是她第一次在捐完血後產生身體不適，差點暈倒摔下行進中的機車，從未見過她臉色慘白，嘴唇毫無血色的樣子，令他非常緊張。

待李婦吃完糖果，情況果然有所好轉，警方也迅速將李婦送往醫院治療。丈夫說，事發當時他腦袋一片空白，但抬頭看到附近派出所的盾形「警察服務識別標誌」像看到救星，立馬衝進派出所搬救兵，也相當感謝警方高效率的協助。

台中市第二警分局長陳家銘表示，捲袖做愛心值得鼓勵，但也要妥善評估個人身體狀況，尤其時序已進入秋冬交替期，早晚溫差變化大，民眾要隨時注意家中成員身體狀況；如發現有人身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可撥打119由救護人員送醫，必要時警方也會派員前往協助。

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