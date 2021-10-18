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社會 社會焦點 保障人權

台積電男偷吃簽切結「賠600萬」　陪小三看演唱會！判賠金額逆轉

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿杰被妻子抓包與小三來往甚密。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

在台積電任職的已婚男子阿杰（化名）與小花（化名）偷偷交往，妻子發現後要求阿杰簽下「保證徹底斷絕與通姦對象任何聯繫」切結書，否則要賠償她600萬元，未料阿杰之後還是替小花與其母親支付日本旅遊的費用，還與小花到台北小巨蛋看蔡依林演唱會。事跡敗露後，妻子要求阿杰依約付錢並一狀告上法院，惟法官認為，切結書中的「斷絕所有聯繫」已損及憲法所保障的通訊自由及一般行為自由，該當無效，僅判阿杰、小花須給付妻子25萬元。

判決書指出，阿杰與妻子在2018年8月17日結婚，妻子婚後發現阿杰與小花暗中交往，於2019年5月8日要求阿杰簽立切結書，保證徹底斷絕與通姦對象之任何聯繫，並履行同居行房義務，若再損害配偶合法權利，應一次給付她600萬元。

但後來妻子經由阿杰的親友告知，阿杰仍於同年11月21日，以信用卡支付小花與母親日本旅遊的費用，並於2020年相約到台北小巨蛋欣賞蔡依林演唱會且拍攝親密貼臉照片，再於同年1月、2月間相約外出。得知阿杰與小花2人仍不斷接觸，造成妻子情緒低落，甚至影響生活與工作。

阿杰辯稱，因他工作忙碌，讓妻子對他逐漸不信任，從2019年開始就無端猜忌他有外遇，簽切結書只是為了安撫妻子，並非承認外遇；而他與小花只有正常社交，他也未替小花支付到日本旅遊費用，是因他先前在旅展購買日本旅遊方案後，因故無法出由，小花向他表明有購買意願，他才先用信用卡繳納尾款，再轉售給小花，而小花已私下還錢。至於看演唱會一事，當天除了小花以外尚有其他友人一同前往，且上述的照片並無親密肢體接觸。

法官審酌，切結書中妻子係要求阿杰徹底斷絕與「通姦對象」的「任何聯繫」履行同居行房義務，而非與「通姦對象」有「不正當男女關係」，已損及憲法所保障之通訊自由及一般行為自由；另外切結書中的「履行同居行房義務」，也涉及阿杰的性自主決定權，內容因背於公共秩序及善良風俗而無效，妻子不得據此請求阿杰賠償600萬元。

但阿杰與小花密切來往，確已損害妻子的配偶權，考量阿杰在台機電任職、小花從事業務，2人應連帶給付妻子25萬元精神撫慰金。

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