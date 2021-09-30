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一起來捲袖子！限時3天「捐血免費吃麥當勞大麥克+可樂」

▲▼麥當勞發起捐血送券活動。（圖／業者提供）

▲麥當勞發起捐血免費吃大麥克、小可樂活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

因疫情影響降低民眾捐血意願，全台血庫庫存量一度告急，人氣速食品牌「麥當勞」宣布首度攜手台灣血液基金會發起「熱血專案」活動，10月1日起至3日連3天凡至指定捐血站捐血1袋，即可獲得「大麥克」、「小杯可樂」商品兌換券1份。

挺公益！麥當勞找來台灣血液基金會旗下台北、新竹、台中、台南、高雄5大捐血中心合作，於10月1日起至3日祭出「捐血就送餐」活動，只要於全台指定62處指定捐血站點捐血1袋（250cc），即可免費獲得麥當勞「大麥克」及「小杯可樂」餐點兌換券1份，且可累計，商品兌換券則可使用至110年12月15日止。

▲▼麥當勞發起捐血免費吃餐活動。（圖／業者提供

▲62處捐血站名單。※點圖放大

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，十分感謝麥當勞相挺，並透露隨著疫情降級，各大醫療院所逐漸恢復營運與手術導致用血量增加，各地捐血中心的血液庫存量明顯偏低，盼麥當勞及時伸出援手能提高各中心安全庫存量，同步鼓勵民眾至各捐血站點捐血。此外，各捐血作業場所除落實防疫規範、加強清消工作外，均實施1922實聯制與人流管制。

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