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戶外口罩鬆綁「6大狀況」1圖秒懂！黃高彬曝全面解封：至少是明年

記者許若茵／採訪報導

指揮中心今宣布鬆綁戶外佩戴口罩規定，包含戶外運動、拍照、飲食等狀況，只要是與特定對象，或是與不特定對象保持社交距離，均可拿下口罩。有專家認為，部分室內運動已沒有需要佩戴口罩的理由，並透露八大若要復業，只能仰賴疫情好轉。

▲指揮中心宣布維持二級警戒到11/1，同時調整戶外戴口罩標準。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心宣布維持二級警戒到11/1，同時調整戶外戴口罩標準。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布，二級警戒延長至11月1日，但公布多項鬆綁措施，自19日起，民眾只要符合：

1.室外運動
2.室內外拍攝個人／團體照
3.農、林、漁、牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作
4.山林、森林遊樂區、海濱活動。

都可以不用戴口罩，但民眾仍應隨身攜帶口罩，如果出現相關症狀或是與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

在飲食方面，如果民眾能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，或是在指揮中心或主管機關指定場所(如：臺鐵高鐵用餐區)或活動，只要符合相關防疫措施，也可以不用戴口罩。

▲民眾出遊爬山透氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾出遊爬山透氣。（圖／記者林敬旻攝）

對於室外運動不戴口罩，是否有規範河濱、校園等場地？陳時中則回應，「沒有，基本上在室外從事室外運動，只要本身沒有症狀，且與不特定對象，可維持社交距離，可在運動把口罩拿下，休息時還是要戴上。」

對此，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示「合理的啦」，以目前疫情情況來看，開放戶外空氣流通處不必佩戴口罩是合理的，如果民眾仍有疑慮，建議還是可以佩戴口罩，若有運動喘不過氣狀況也可以適時脫下口罩。

▲民眾仍應隨身攜帶口罩。（圖／記者劉亮亨攝）

▲民眾仍應隨身攜帶口罩。（圖／記者劉亮亨攝）

除了室外運動，室內活動相當多樣，黃高彬指出，「理論上沒有理由叫大家戴口罩」，像是籃球、滑冰、太極拳等運動，因為速度快或是會保持距離，都可以不用戴口罩。他解釋，打籃球時活動力很強，會產生氣流，被感染機會相當低，不過若是觀眾坐在觀眾席，鄰座為不特定對象，就還是建議佩戴口罩。

黃高彬進一步說明，室內運動是否需要佩戴口罩關鍵在於運動的活動力、是否能保持社交距離與活動對象，以跳舞來說就比較危險，因為兩人會抱在一起距離較近，就應佩戴口罩，若舞伴為親友，可不必佩戴，但若是舞女，因為是不特定對象，就不應脫口罩。

今日指揮中心鬆綁多項防疫規定，但八大場所仍維持關閉，黃高彬直指「目前指揮中心維持二級目的是要卡八大」，因為八大多為密閉空間，室內空氣循環相當差，相對傳染力就強，不過若是再觀察一個潛伏期，病例數都未增加，屆時防疫警戒降級，八大就有可能開放，認為八大行業復業關鍵在於疫情。

▲醫師認為，八大行業復業關鍵在於疫情。（圖／記者姜國輝攝）

▲醫師認為，八大行業復業關鍵在於疫情。（圖／記者姜國輝攝）

至於何時能全面解封口罩，黃高彬坦言「至少是明年的事情」，若想全面解封，包含境外移入的病例數都應趨近於零，且打完兩劑的疫苗覆蓋率要達9成才有機會。

中華民國防疫協會理事長王任賢認為，戴口罩將成常態，即使疫苗覆蓋率衝高，他仍建議在室內戴著較安全，但不強制，戶外則不用戴。

▲專家認為，戴口罩將成常態。（圖／記者劉亮亨攝）

▲專家認為，戴口罩將成常態。（圖／記者劉亮亨攝）

而民眾關心的何時能出國玩，或是開放外國人來台旅遊，黃高彬則說要看相關國家是否有類似台帛旅遊泡泡通道，以及各國當地疫情情況決定。

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