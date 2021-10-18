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「看iPhone 13 Pro螢幕」會頭暈！他無奈：眼睛累炸　苦主曝解方

▲▼iPhone 13 pro。（圖／取自APPLE發布會）

▲有部分網友表示，螢幕看久了會頭暈。（圖／取自APPLE發布會）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone 13系列問世後，正反評價掀熱論，最近就有一些使用者抱怨，螢幕看久了會頭暈、眼睛模糊，甚至出現眼窩痛的情況。另外，有YouTuber使用兩周後，碰上同樣的情況，直呼「眼睛快瞎了！」不過他也找到了緩解的方法。

苦主在PTT發文表示，他從iPhone Xs換到iPhone 13 Pro，各方面都很滿意，唯獨螢幕看久了會覺得頭暈，「上網查資料發現可能是PWM調光導致的，想請問大家，這種調光方式是硬體先天決定的，還是後續可以透過軟體更新改善？」

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對此，部分鄉民有同樣的感覺，直言「難怪覺得這兩天眼睛很痠，頭暈暈的，還以為沒睡好」、「3D暈患者超痛苦，用一下就想吐」、「剛拿到13mini眼睛好痠痛，還以為是螢幕太小的關係，從11換到這個，早上起來竟然眼窩痛，沒改善的話要退了」、「我玩3D遊戲不會暈，還特愛玩射擊遊戲，但用OLED就是痠累、眼窩痛、暈、眉間痛、偏頭痛，而且一換傳統LED的手機就好了」。

▲▼Apple 信義A13 iPhone13開賣,蘋果直營店。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone 13 Pro系列新增了ProMotion 120Hz自適螢幕更新率，讓用戶操作App時更為流暢。（圖／記者李毓康攝）

當然，也有不少使用者已適應，「我是覺得滑動時自適應更新率逐漸上升的時候，會有很明顯的感覺，一開始看了頭很暈，但現在沒什麼感覺了」、「木眼無感，練一下就好了，以後都是OLED的世代」、「我拿12也會眼睛痛，一年之後才比較習慣」。

無獨有偶，一名YouTuber就拍片分享這情形，指出iPhone的OLED螢幕一直都是使用PWM（派衝寬度調變）調光，它是利用閃爍的方式來控制螢幕的亮度，閃爍越慢就越暗，「iPhone 12 Pro PWM調光是240Hz，而iPhone 13 Pro據測試為480Hz，理論上這個頻率越高越好，人眼越察覺不到，但用完13 Pro覺得眼睛糊到不行，很疲勞、眼窩痛，還會頭暈。」

另外，他也嘗試將螢幕亮度調到45%以上，或降低白點值，但仍無法緩解，「i13用一段時間，眼睛就是無法對焦，非常模糊，散光很嚴重，然後非常疲勞。我覺得唯一能緩解的是，大量使用深色模式，對眼睛的傷害才稍微降低了。」

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