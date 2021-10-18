全台22縣市政府第一　新北農業局成為聯合國里山倡議夥伴

▲新北農業局成為聯合國里山倡議夥伴。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局近年來努力發掘新北轄區內大屯山與北部海岸線之間的淺山地區，積極推動潛力社區發展里山倡議，經過不斷的努力，於今年以「運用科學智慧轉型產業，創造永續農業」為議題通過審核，正式成為里山倡議國際夥伴關係一員，為全台22縣市中第一個成功加入的政府機關。

「里山精神」是為了實現人類經濟活動與自然和諧共生，在經濟發展與環境生態中取得平衡，進而達成永續發展的目標。在此重要的課題下，發展出里山倡議國際夥伴關係網絡（IPSI），組織致力於發展自然環境和諧共處的永續社會，全球IPSI會員總共有279個，全台有18個會員，加入IPSI會員是各國里山潛力社區的共同目標。

農業局指出，位在新北市淡水區的樹興社區及忠寮社區，不斷的推動自主產業及在地食農教育。在產業方面，早期手工採茶為之興盛的樹興社區，因50年代代工業興起，進而取代手工採茶，故茶產業轉型為人力需求較低的茶籽油產業，發展茶產業體驗遊程、創立茶籽油品牌，透過傳統產業轉型帶動經濟發展，提升茶園面積

生態面部分，忠寮社區有感於過去慣行農法及休耕作業對環境造成的影響，故現今運用當地的梯田、溼地，打造蜻蜓復育空間，重現豐富的生態資源榮景，另外將休耕地出租都市居民，打造市民農園以及魚菜共生園區，讓水質淨化及循環再利用。

智慧農業方面，則藉由科技設備，準確地蒐集在地日照、雨量、濕度等天氣情形，便利農民有效進行農田管理。秉持著里山精神，社區善用在地資源轉型傳統產業，創造自然資源循環且具在地特色價值之永續農業，結合現代智慧科技，達到自然保育與在地經濟和諧並重之目標。

農業局長李玟表示，依循里山精神，除了既有社區外，將持續輔導其他社區推動在地產業發展，以在地角度落實環境保護與經濟發展的平衡，使里山精神在社區生根結果。本次加入里山倡議網絡會員，除向外界分享本市推動里山倡議之理念與經驗外，也可借鏡他人成功案例，作為後續推動之參考，共同為環境永續發展努力，以達新北農村經濟與環境共好之願景。

【更多新聞】

城中城大樓恐怖狂燒！百人受困呼救尖叫不斷 鄰居崩潰淚流不止

鎢鋼大王斥資7千萬整修職校 無敵海景球場曝光

夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》 網敲碗狂讚：可去聲林之王了

知名成功市場鵝肉店遭砸 霸王餐雙煞被揪才付錢...回頭狂毆店員