虎豹潭意外！他目睹孩童抱樹掙扎　下秒慘遭沖走…悲嘆：來不及救

記者黃彥傑／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日下午4時許溪水暴漲，造成參加「自然體驗營」中的2名大人4名孩童不幸被沖走，目前已尋獲2大2小，但仍有2名孩童下落不明。對此，目睹整個過程的一名周姓男子也現身還原狀況。

▲虎豹潭目擊者還原現場 。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧整起事件，「天大地方自然公司」16日辦理「大方自然體驗」，包含大人、孩童在內，共有31人參加，一行人當天前往新北市雙溪區虎豹潭古道。然而，途中他們遇到山區雨勢過大，便決定折返，怎料，行經「梳子壩」石階時溪水瞬間暴漲，導致2大4小不幸被沖走。

▲▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，目睹整個過程的周姓男子表示，大約快5點時他前往事故地點查看溪水有無暴漲，但一走近就看見對岸有一群人在呼救，接著就看見水中有東西在漂，仔細一看才發現是人，而當時還有一名小朋友在水中不斷掙扎，並死命抱著一旁樹木，而家長就站在岸邊焦急求救，他當下立刻衝回家中要舅舅趕緊報警，並拿繩子返回現場要搶救時，就已來不及，只能眼睜睜看著小朋友被大水沖走。周男表示，事發當時還有一名大人也被水沖走，但根本來不及救。

周男提到，這是他第一次遇到這麼嚴重的事故，該地區只要有下雨溪水就一定會暴漲，當地人看到下雨就知道要盡量避免，因為當上游下大雨時，溪水暴漲會十分快速，因此建議民眾，要前往該處時要先看氣象，以免發生憾事。