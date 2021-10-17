快訊／虎豹潭4死2失蹤！創辦人涂淑芳到案

記者黃彥傑、林昱萱／台北報導

新北雙溪區溪區虎豹潭昨（16日）因溪水暴漲，造成2大4小遭水沖走，其中4人於稍早被尋獲時已經不幸身亡，而另外兩人目前警消持續搜救當中。此外，稍早創辦人涂淑芳也在律師的陪同下到案。

▲虎豹潭溪水暴漲沖走6人，社團負責人涂淑芳由律師陪同到案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

回顧整起事件，「天大地方自然公司」16日辦理「大方自然體驗」，包含大人、孩童在內，共有31人參加，一行人當天前往新北市雙溪區虎豹潭古道。然而，途中他們遇到山區雨勢過大，便決定折返，怎料，行經「梳子壩」石階時溪水瞬間暴漲，導致2大4小不幸被沖走，而經歷長時間的搜救後，目前已經有4人被尋獲，但4人在稍早被尋獲時都已經不幸身亡，目前警消仍積極搜救剩下的2名失聯者。

對此，稍早該團負責人涂淑芳也於稍早在律師陪同下到案，目前詳細案情、事發經過等，仍有待進一步調查。針對此案，稍早台北市長柯文哲也表示，「已經對該公司提起法律訴訟，先凍結該公司帳戶，還有防止公司變更負責人防脫產。」

另外，此起意外，共有2大4小被沖走，警消展開搜索，截至今（17日）中午，分別尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子，另有2小（8歲劉姓女童、15歲陳姓少女）失聯。