謝長廷舉證駁線民說　「加害者指證轉型正義會很荒謬」

▲謝長廷。（圖／東森新媒體ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

立委黃國書因大學時期當過情治單位的線民，除遭新潮流除名，也宣布將退出民進黨、不再連任。對此，謝長廷17日晚間舉證反駁當過線民，並強調「如由當年加害者來指證，那真的很危險，轉型正義會變成很荒謬！」

謝長廷表示，最近促轉會公布情治單位監控當年民主運動和校園學生活動的資料，不少相關人上前去閱讀，也引起黃姓立委被指控為線民而退黨的風波，自己多年前也被指控為線民，早期被說是在日本參加獨盟造成顏尹謨、劉佳欽被遣送回台，到了參選總統更被升級說是蔣經國安排在黨外建立民進黨的高級線民，但並無任何證據，而指控者都是當年迫害民主運動應受轉型正義追查的前調查局官員、幹部和中資媒體，他們爭先出來指認，相當諷刺。

謝長廷指出，最近一些資料陸續公開，真相逐漸明白，故總統李登輝出版的日記，以及故總統蔣經國的多年祕書王家驊在蔣逝世30年紀念會上明確說「民進黨建黨，蔣經國先生其實直到當天才知情」；立法院長游錫堃在「衝破黨禁1986」這本書提到，組黨前的建黨十人小組及組黨前一天的祕密會議，謝長廷都有參加，而且是黨名提案者，這裡面有任何人是線民，國民黨及蔣經國怎麼會不知道？

謝長廷提到，事後在他案民事訴訟傳訊這些調查局幹員長官出庭具結作證，他們都承認當時沒掌握民進黨要組黨的日期，還因此被國安單位究責，「至於我是不是線民？或曖昧說諮詢委員或人員，或推說不清楚，甚至說『立法委員誇大亂說的』，可見這些都是選舉期間抺黑，並企圖醜化當年組黨的價值以及建黨先進的勇氣和智慧而己。」

謝長廷提及，指控者提出唯一證據說曾擔任擔任調查局「廉政工作諮詢委員」，有領取研究或出席費云云，所以被判並無故意毀謗一節，今天媒體舊事重提，正好可以澄清「廉政工作諮詢委員」的聘請是公開記者會的活動，擔任委員者記得還有林山田、蔡敦銘、張甘妹等教授，怎麼會是線民？大家可以網路查查看。

謝長廷認為，既然促轉會公佈那麼多資料，大家可以好好去查閱，看有誰和他祕密聚會被紀錄，民進黨建黨在戒嚴時期，那時全國情治單位佈建30萬人，可以說是全國密佈，關係複雜，真真假假，接觸難免，有沒有做對不起同志或台灣的事才是要查明的真相，這也是社會和解必要的轉型正義，「但應依資料和物證為主依據，如由當年加害者來指證，那真的很危險，轉型正義會變成很荒謬！」