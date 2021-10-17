衛福部官員、檢警都是假的！　婦人遭指洗錢被騙700萬

記者張君豪／台北報導

刑事警局統計今年1月至10月：假冒公務機構詐騙手法財損金額較2019年同期顯著上升，另分析被害人年齡，60歲以上佔全部被害人近7成，年長者儼然成為詐騙技團鎖定族群，特別以年長長期獨居者居多。近期歹徒以欠繳電話費、健保費變成冒填染疫表格申請理賠的理由進行詐騙，民眾應注意防範、避免掉入詐騙陷阱。





▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

刑事局列舉案例：南部一七旬張姓婦人，在家中接獲假稱衛福部官員來電，宣稱張婦曾在台北仁愛醫院填寫染疫表格，要向保險業者申請理賠，張婦說未曾申請保險，對方說要幫張女報案。

接著將電話轉給一名自稱蔣警官的共犯，誣指張婦在台新銀行西門分行帳戶涉及洗錢案，要求加入Line後，為取信張姓婦人，便傳送一張地檢署傳票給張姓婦人，表示案件已移由臺北地檢署調查。

歹徒假冒北檢檢察官，假檢察官指示張女把名下帳戶申辦網銀，之後陸續將帳戶內的錢，轉入詐騙集團人頭銀行帳號，張女事後報案；警方統計損失高達新台幣700多萬元。

刑事局近期動員全國各地警分局辦理重陽節反詐騙宣導活動，鎖定對高齡長者宣導避免類似詐騙再度發生，警方邀請深受年長者喜愛的「那卡西天后」臺語歌手張蓉蓉，針對假冒公務機關詐騙手法製拍防詐宣導影片，歡迎民眾上網觀看或是分享，民眾或家中長輩接到詐騙電話，歡迎撥打165反詐騙專線諮詢求助。

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