「妹妹還沒回來你要乖乖的」虎豹潭男童遺體被尋獲　家屬心痛喊話

記者黃彥傑、郭世賢、林冠吟／基隆報導

虎豹潭16日晚間傳出不幸消息，31名參加「大自然體驗」的民眾不幸遇上山洪，導致其中2大4小被沖走，警消獲報後也出動大批救援人力搜尋，並在17日陸續尋獲2大2小，尚有2人失聯，其中被尋獲的9歲蔡姓女童，經醫師判定後宣告不治，讓女童母親情緒潰堤，哭到需要旁人攙扶；稍後被尋獲的劉姓男童，同樣也被醫院宣告不治，不過男童的8歲妹妹仍尚未被尋獲，家屬聞訊趕到在男童的棺木前和男童告別，並和男童說「妹妹還沒找到，你要乖乖的」，令人相當鼻酸。

▲虎豹潭沖走9歲蔡姓女童，女童被救起後送往基隆長庚醫院，但仍不幸宣告不治，女童母親在旁哭到需要有人攙扶。（圖／記者黃彥傑攝）



虎豹潭16日傳出有2大4小被暴漲山洪不幸沖走意外，17日上午警消人員也陸續尋獲45歲鐘姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童與48歲陳姓男子，尚有2小仍失聯。其中，9歲的蔡姓女童上午8點40分，被警消人員在第4個攔截點三水潭料腳坑23號附近尋獲，距離落水點已約2.4公里，被救起時已無生命跡象，緊急被送往基隆長庚醫院後，不幸仍宣告不治。而女童的母親在一旁接獲消息，更是當場情緒潰堤，哭到需要旁人在旁攙扶。

而於10點40分於六合橋下游100公尺處尋獲的11歲劉姓男童，被醫院宣告不治後，遺體目前被暫放在醫院往生室中，男童的家屬聞訊趕到，一一靠到男童的棺木前見男童最後一面；另有部分家屬在慈濟志工團的帶領下，一起幫男童誦經，現場氣氛相當哀戚。而事發當時，男童的8歲妹妹也被沖走，但尚未被尋獲，男童家屬在簡單誦經後，對著男童說，「妹妹還沒回來，你要乖乖的」，令人鼻酸。

而對於後續理賠等相關情事，男童家屬也對此表示，會詢問主辦單位是否有保意外險，因為目前都還沒收到保險單或相關明細，但一定會要求主辦單位負責到底。

▲劉姓男童的家屬聞訊紛紛趕到，要來見男童最後一面。（圖／記者郭世賢攝）



▲▼虎豹潭搜救畫面，警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）



這起意外共有31人參加，一夥人透過臉書參加由「天大地方自然公司」所辦理的「大方自然體驗」的古道健走行程，每人收費1600元，可上7堂自然體驗課，參加者除家長外更包含各地國中小學童，團隊由蘇姓女子擔任嚮導，未料蘇女卻疑似誤判情勢，16日下午虎豹潭突然下起大雨，雨勢猛烈，造成河水迅速暴漲，一群人橫跨虎豹潭梳子壩時，2大4小6人被突然暴漲的溪流沖走，截至目前已尋獲4人，不過4人被救起時均無生命跡象，4人的遺體也將統一送往基隆殯儀館進行相驗。