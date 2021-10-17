兄妹都被沖走！8歲女童「生日當天遇劫」至今失聯　哥遺體被尋獲

記者郭世賢、陳羿妏／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭昨（16日）因溪水暴漲，造成31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，造成2大4小被沖走。其中，失蹤的8歲劉姓女童16日當天生日，未料，卻與11歲哥哥一同落水失聯。搜救人員今（17日）已尋獲哥哥，但哥哥搶救後仍是宣告不治。至於劉姓女童則是下落不明，現場持續搜救中。

▲救難人員持續搜救中。（圖／記者黃彥傑翻攝）

劉姓兄妹跟著父親一起參加由「天大地方自然公司」辦理的「大方自然體驗」，前往新北市雙溪區虎豹潭古道途中，遇到山區雨勢過大，便決定折返，未料，卻在行經「梳子壩」石階時溪水瞬間暴漲，劉姓兄妹不幸被沖走，父親則是獨自存活。

搜救人員今上午10時40分於六和橋下游100公尺處，尋獲11歲的哥哥，但經送醫搶救後，哥哥仍是宣告不治，遺體目前暫時放在往生室，而家屬聞訊後，趕緊到棺木前見男童最後一面；另有部分家屬在慈濟志工團的帶領下，一起幫男童誦經，現場氣氛相當哀戚。男童的家屬在簡單帶領完誦經後，對著男童說，「妹妹還沒回來，你要乖乖的」，令人鼻酸。

▲虎豹潭罹難者家屬前往往生室。（圖／記者郭世賢攝）

據了解，8歲劉姓女童生日是10月16日，未料，卻在參加大自然體驗營時，不幸落水失蹤，尚未尋獲。對此，消防局表示，由於六和橋下發現不少失蹤遺留物，現將鎖定六和橋下游段加強搜索。

此起意外，共有2大4小被沖走，警消展開搜索，截至今（17日）中午，分別尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子，另有2小（8歲劉姓女童、15歲陳姓少女）失聯。

▼仍有2小失聯。（圖／記者黃彥傑翻攝）