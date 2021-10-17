虎豹潭意外2人仍失聯　蔡英文：不放棄任何希望為救難人員打氣

▲蔡英文。（資料照／翻攝自總統府Flickr）



記者蔡文鈴／綜合報導

新北市虎豹潭暴漲沖走2大4小，目前仍持續搜救中，總統蔡英文今（17）日透過臉書表示，救難人員持續搜救，不放棄任何希望。我們一起為救難人員打氣，也祈願後續傳來好消息。

新北市雙溪區虎豹潭昨（16日）因溪水暴漲，造成31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，其中2大4小被沖走。警消展開搜索，今（17日）上午尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子，目前仍有2小失聯。

蔡英文表示，昨晚與侯友宜一起出席全國運動會開幕典禮，也向侯市長關心救難情況，表達中央一定會全力支援。救難人員持續搜救，不放棄任何希望。她呼籲大家，一起為救難人員打氣，也祈願後續傳來好消息。

此外，蔡英文也提醒，受到東北風影響，氣象局上午已經針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣，發布大雨特報。請這些縣市的朋友，出入多注意安全，特別是在山區，一定要注意溪水暴漲、坍方及落石的情況。

新北市長侯友宜今一早抵達現場視察搜救進度，把握黃金72小時，持續擴大搜救。台北市長柯文哲也下令，成立關懷小組，召集各局處協助家長、學生，針對業者部分，由商業處來專案了解與處理商業登記等事項。