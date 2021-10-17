童前進台南白河　 驚覺「藕」都是粉角色

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，到有「蓮鄉」之稱的台南白河進行蓮藕探索課程，學童發現蓮藕一身都是寶，除了煲湯之外，還能製成營養百分百的蓮藕粉。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊，進行兩天一夜戶外教育自主學習課程，到有「蓮鄉」之稱的台南白河進行蓮藕探索課程，學童跟著小山貓到蓮藕田挖蓮藕，再經過清洗、攪碎、洗粉、沉澱、裝碗到晒粉等一連串過程，學童發現蓮藕一身都是寶，除了煲湯之外，還能製成營養百分百的蓮藕粉。

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俗稱「小山貓」的剷土機敏捷的駛進蓮藕田，一退一進快速將蓮藕田一塊塊鏟起，原本在土裡的蓮藕躍上地面，學童也迅速將蓮藕拾起，第一次下田的學生蔡予曦說，小山貓把土鏟起後，一條條細細的粉藕就出現在眼前，跟老師介紹的胖胖的嘉義民雄菜藕很不一樣，老師說這是做蓮藕粉的最佳品種。

指導學童進行蓮藕粉DIY的鄭秋郎表示，從田裡採粉藕並不是最累的工作，後續繁複的洗粉、沉澱步驟要落實才能製成高品質的蓮藕粉。學生李威騰說，攪碎的蓮藕渣要洗粉，邊沖水邊搓蓮藕渣，從原本稍微滑滑的洗成澀澀的，就表示把粉洗出來了，蓮藕粉水還要經過長時間的三次過濾、沉澱，才能裝碗等待乾燥。

一大早七時多，偌大的庭院就有十多位拿著碗公俐落刮著蓮藕粉的阿公阿嬤，學生李昀澈說，阿公阿嬤年紀都很大了，但手上的動作卻很敏捷，一片片雪白的蓮藕粉飛快的掉落鐵片上，經過老師兩天扎實的課程安排，才知蓮藕粉得來不易。 南大附小指導老師陳怡均表示，台南最美的風景是人，從戶外教育行前場勘到實際進行體驗課程，遇到多位熱心提供協助的在地人，為教學提供莫大協助，白河蓮鄉盛名享譽全國，這裡土親、人親，不只蓮子營養好吃，用心製成的蓮藕粉更是值得推廣。