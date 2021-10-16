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台南德元埤荷蘭村風車節開幕　遊客感受異國風情

▲台南柳營「2021德元埤荷蘭村風車節」16日開幕，市長黃偉哲偕同副市長戴謙前往參與，並邀請民眾一起來感受異國風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南柳營「2021德元埤荷蘭村風車節」16日開幕，市長黃偉哲偕同副市長戴謙前往參與，並邀請民眾一起來感受異國風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南柳營「2021德元埤荷蘭村風車節」16日開幕，宣告今年風車節正式開始，市長黃偉哲偕同副市長戴謙撥冗前往，歡迎疫情趨緩後，民眾多來做好振興經濟準備的台南旅遊，也不忘提醒大家仍要遵守防疫作為，保護自己與他人，荷蘭在台辦事處譚敬南代表亦率隊參與此次活動，充分展現「荷蘭週」的風情。

▲台南柳營「2021德元埤荷蘭村風車節」16日開幕，市長黃偉哲偕同副市長戴謙前往參與，並邀請民眾一起來感受異國風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲與譚敬南代表親切互動，除贈台南的農特產品作為城市行銷，並邀請他天冷時候到關子嶺的泥漿溫泉享受泡湯；譚代表也熱情回贈荷蘭琴酒、荷蘭食譜、台夫特蘭瓷花瓶，以作交誼。

▲台南柳營「2021德元埤荷蘭村風車節」16日開幕，市長黃偉哲偕同副市長戴謙前往參與，並邀請民眾一起來感受異國風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局表示，風車節今年「Revive」為主題，希望藉由各式主題活動及佈展，喚醒園區及觀光產業的活力，讓觀光產業隨著疫情趨緩逐漸復甦。此次風車節規劃了「Revive-未來‧希望」展區，以各種大型互動作品及特色風車造景藝術，營造生命的活力；並以「Revive-即刻‧復甦」串連「荷蘭週」、「牛奶週」、「萬聖週」及「風車週」各主題週活動，提供當週應景節目、遊戲、表演及主題市集，從開幕至結束，週週都有不同的體驗感受，值得大家來園區走走，放鬆身心，給疫情影響下的自己加油打氣、重拾活力！

▲台南柳營「2021德元埤荷蘭村風車節」16日開幕，市長黃偉哲偕同副市長戴謙前往參與，並邀請民眾一起來感受異國風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

搭配五倍券振興方案，台南市政府在各區辦理了許多活動及遊程，除了今天開幕的德元埤荷蘭村風車節、2021新營甜蜜節、還有仍在辦理中的2021台南關子嶺溫泉美食節，以及將在10月23日開跑的2021台南將軍吼音樂節等活動，屆時歡迎全國民眾規劃一場來台南慢遊的愉快輕旅行。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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