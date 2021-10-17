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查國旅券官網「合作民宿」列表　幸運兒一問傻了：根本不能用

▲▼國旅券。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲網友一問發現，有民宿根本沒有申請使用國旅券，卻被列在合作商家中。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國旅券日前已抽出第一批幸運兒，但也隨即爆出有幸運妹「抽到國旅券拿不到」。沒想到，又有抽中國旅券的網友發現一個大問題，他說自己上網看了一下「有配合」的宜蘭民宿列表，打電話去其中2間詢問，一間卻回覆「不知道我們機器可不可以刷」，另一間直接說「我們沒有申請喔！」讓他超傻眼。

這位網友16日在PTT的WomenTalk板上發起討論「國旅券網站上列出的民宿卻不能用國旅券」，說他前幾天抽到國旅券，就上國旅券網站查看有哪些宜蘭民宿友配合，接著就先打到第一間詢問，得到「我們有申請國旅券，但目前不知道我們機器可不可以刷國旅券，要到時候再看看」的回應。

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原PO便再打去另一家，沒想到店家卻說「我們沒有申請國旅券喔！」讓他超納悶「沒有申請國旅券怎麼會被放在國旅券網站上？」對方則回「政府只是把所有民宿放上去。」

▲▼ 1012 國旅券第1次抽出60萬幸運兒。（圖／記者黃克翔攝）

▲國旅券12日第1次抽出60萬幸運兒。（圖／記者黃克翔攝）

得到這樣的答覆，網友不禁傻眼「很想知道到底是政府的問題還是民宿的問題……？」也說因為原本他想訂的民宿就在宜蘭，所以有先在宜蘭板上詢問，也想確認別的縣市民宿是否有這樣的情形。

他也在留言處指出，前幾天到國旅券網站看，宜蘭民宿一開始只有列大約20家，16日看的時候已經增加到500多家，「所以我也不知道要怎麼查證欸？不過我上面說的兩家民宿都在原本的20家之中。」

另外，交通部觀光局規劃240萬份千元國旅券，已於12日抽出首波得獎者，幸運中獎的民眾可於15日領券。觀光局表示，已有約30萬人領券，有58名中籤民眾因為操作錯誤而遭鎖定帳號，還有少數民眾並未登記抽籤，誤以為只要身分證符合即等於中獎領券。另10月29日前登記都仍有抽獎機會。

對此，觀光局回覆說明3點，「一、 民宿業者表示有申請成為國旅券合作店家，但不知道可否刷國旅券一節，有關國旅券抵用流程，本局均有辦理業者教育訓練，無須刷卡設備，只需使用有鏡頭之行動裝置掃描即可進行折抵，或使用可上網之設備均可至國旅券平台網站進行抵用。」「二、 另有業者反映未申請成為合作店家卻列入合作店家名單部分，本局國旅券合作店家係採申請制，如無申請，本局並不會主動將業者納入合作業者名單。」

「三、 有關『如何申請成為合作店家』及『合作店家如何收取國旅券』操作手冊皆已置於國旅券平台，本局將持續加強輔導業者加入合作店家並說明相關操作方式，若業者有操作上問題皆可於上班時間洽本局業者客服專線02-23491500分機8930～8939，本局將積極協助業者熟悉相關流程。」

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