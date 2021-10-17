沒申請卻變合作對象？國旅券民宿名單遭質疑有誤　觀光局回應了

▲國旅券上週二抽出60萬份。（圖／記者黃克翔攝）

記者許維寧／台北報導

國旅券於上週二首抽60萬份，但有民眾表示，上網查詢宜蘭地區配合國旅券的民宿業者，業者卻表示「不知機器可不可以刷」以及「沒申請配合國旅券」。交通部觀光局回應，國旅券配合採申請制，若無申請就不會列入業者名單。另外，業者只要具備有鏡頭的行動掃描裝置就可幫顧客折抵。

日前有民眾表示，抽中國旅券後隨即上網搜索宜蘭縣配合國旅券的民宿業者，民眾致電兩家業者，第一家業者表示「有申請國旅券，但不知道機器能不能刷。」第二家業者則表明「沒有申請國旅券，政府只是把民宿都放到相關網頁上。」讓民眾一頭霧水。

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交通部觀光局則回應，日前均已對業者辦理教育訓練，業者無須具備刷卡設備，只要具備有鏡頭的行動裝置掃描即可幫客戶折抵，或使用可上網的設備也可至國旅券平台網站進行抵用。

至於業者反映未申請成為合作店家，卻被列入合作店家名單中。觀光局也說，國旅券合作店家採「申請制」，若無申請，就不會主動將業者納入合作業者名單。

觀光局也表示，「如何申請成為合作店家」及「合作店家如何收取國旅券」等操作手冊皆已置於國旅券平台，將持續加強輔導業者加入合作店家並說明相關操作方式，若業者有操作上問題，皆可於上班時間洽觀光局客服專線02-23491500分機8930～8939，將積極協助業者熟悉相關流程。