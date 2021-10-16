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社會 社會焦點 保障人權

影城老闆女兒、媳婦亡！兒悲曝「存錢想接家人出來」：來不及了

記者陳以昇、戴若涵／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生嚴重火警，造成46人死亡的慘劇！早年由於高雄市政府位於鹽埕區，該大樓一度是全市最繁榮的大樓，不僅有商場、還有電影院，生意非常好。6樓影城業者的許姓女兒和歐姓媳婦在這場大火中不幸罹難，影城老闆兒子表示，自己想存錢把家人都接出來，但「都來不及了」。

▲▼城中城影城老闆兒子。（圖／記者陳以昇攝）

▲城中城影城老闆兒子表示，想存錢把家人從城中城接出來，但都來不及了。（圖／記者陳以昇攝）

針對城中城被稱為「鬼樓」、「廢墟」等說法，城中城5、6樓影城老闆兒子表示，他從10歲就住在這裡，所有的童年都在這裡度過，由於疏於維護，城中城確實看起來破舊、殘敗不堪，但這麼大的地方，受限於產權不明的情況，「我們該怎麼辦呢？我們沒有那個能力，只好先照顧好自己，再去想辦法照顧其他人。」

▲▼高雄城中城大火，起火瞬間曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄城中城起火瞬間。（圖／記者吳奕靖翻攝）

老闆兒子表示，父親在80多年間花了200多萬裝潢，只為了符合消防法規，沒想到這場大火，卻奪走他二姊跟大嫂的生命，他透露，罹難的2人都住在6樓。

他強調，6樓不是廢墟，是一個先前為西餐廳的夾層，「在沒有地方可以去的狀況下，我們把那個地方改成我們的住所，我也是很努力去外面工作才買得起一間小房子，想說之後要存錢把家人都接出來，但是沒有辦法發生了這個事情，想做什麼都沒辦法，都來不及了」，而「鬼樓」這個說法，對他來說也是一種傷害，「只希望倖存者，能有一個安逸的未來。」

▲▼高雄鹽埕城中城火警事故，1樓鑑驗科人員正進行火場調查。（圖／記者賴文萱攝）

▲城中城一樓全燒精光。（圖／記者賴文萱攝）

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