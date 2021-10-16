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社會 社會焦點 保障人權

她愛上機師3年獻身百次　才知「連小4都排不上」恐怖真相曝

▲某航空公司尤姓機師2016年間透過交友網站認識于姓女子，尤聲稱自己還是單身與于姓女子交往3年，尤女後來才知道尤難騙財騙色憤而求償。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲某航空公司尤姓機師2016年間透過交友網站認識于姓女子，尤聲稱自己還是單身與于姓女子交往3年，于女後來才知道尤騙財騙色憤而求償。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

已婚的某航空公司尤姓機師2016年間在交友網站上與于姓女子交往，尤辯稱自己還單身，于女以為找到真愛，不但獻身百餘次，還多次借貸給尤，交往3年才發現自己竟是小三，憤而提告求償百萬元，機師庭訊時辯稱「尋求彼此暫時慰藉及特定目的而往來」等語，否認騙財騙色；桃園地院法官則以機師背棄婚姻、想法扭曲偏差，嚴重侵害女子性自主權，判賠20萬元，還可上訴。

于女主張，她在2016年透過微信結識尤男，知道尤男是某航空公司機師，尤男聲稱原有論及婚嫁的空姐女友，因對方劈腿才解除婚約，2人多次見面後發展成男女朋友關係，2人在交往3年期間發生上百次親密關係，于女還向銀行貸款，購買保健食品給尤男與其家人，全心全意看待這份感情。

于女孩說，後來發現尤男疑似劈腿行為，多次要求看其身分證配偶欄，尤男則以航空公司要求機師將護照、身分證放在公司隨時查核為由搪塞，直至2019年接連收到不明女子傳訊給她，才知尤男已婚有小孩，並以相同手法對多名女子騙財騙色，尤男還拿弟弟身分證背面配偶欄騙稱仍單身之假象。

尤男在庭訊時否認于女指控，和于女是聊天吃飯成好友，並以兄妹相稱，2人交往密切後漸漸轉為男女朋友關係，但純是為尋求暫時的慰藉、特定目的，沒有論及婚姻與共組家庭承諾，尤男還控訴于女向他航空公司寄黑函，散布不實約砲訊息毀其名譽，讓他心生畏懼，所以才借用弟弟身分證背面自保，也坦承有向于女借貸，但前後已償還80萬元。

法官審酌于女提供2人對話截圖，認為于女曾多次詢問尤男是否已婚，並要求檢驗身分證，擔心成了「小三」會吃官司，代表她對交往對象是否已婚相當重視，尤男則始終否認、傳送他人身分證取信，顯見確有刻意隱瞞已婚身分與于女交往，使對方誤信同意發生性行為，已侵害其性自主決定權。

法官認為，機師本為已婚人士且育有子女，但仍周旋數名女子間，明顯背棄婚姻家庭忠誠，其行為本即不該，還以扭曲偏差主觀想法，稱與女子交往是為暫時尋求慰藉等特定目的；法官查出，機師已婚近20年，卻欺騙女子還單身與其交往，所為已侵害她性自主權，悖離公序良俗，判處機師應賠償于女20萬元，本案還可上訴。

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