他讚「疫苗英雄郭台銘」：遠勝陳時中蔡英文　卻被一句話反酸

▲羅智強發文稱郭台銘為疫苗英雄。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者葉國吏／綜合報導

台灣目前疫苗幾乎周周都有新貨到，甚至還可以臨時夜間加開時段預約，民眾認為最大功臣就是鴻海集團創辦人郭台銘。台北市議員羅智強也在臉書直呼郭台銘就是「疫苗英雄」。

根據遠見雜誌最新民調「對於政府自購、民間及國外捐贈疫苗陸續到貨開放施打，誰的功勞最大？」結果有22.7%民眾認為「郭台銘」功勞最大；14.3%認為是鴻海、台積電、慈濟等「民間團體」，合計有37％認為「民間」有功勞。

▲郭台銘貼出首批客製化標籤BNT疫苗抵台照片。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

認為「政府」功勞最大的民眾則有15.1%、認為「陳時中」及「蔡英文」最有功的分別為14.2%、4.6%。羅智強發文表示「若沒有郭台銘率先站出來，當購捐疫苗領頭羊，並且不畏各種打壓阻撓，堅持到底，說到做到，不只買到疫苗，還親自飛到國外催疫苗，台灣現在會是什麼狀況？」

羅智強在臉書大讚郭台銘為「疫苗英雄」，因為他讓BNT周周到貨、台灣個年齡層民眾都有BNT可打「稱郭台銘是疫苗英雄他絕對當之無愧」。此文一出底下也很多人洗版感謝郭台銘，不過也有人反酸羅智強「跟國民黨一點關係也沒有，記得嗎，郭台銘跟國民黨沒關係了。」

▼羅智強發文被網友反酸。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）