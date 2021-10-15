「疫苗英雄是他」！民調輾壓陳時中、蔡英文　他諷：有人只會邀功

▲郭台銘。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

我國自購疫苗陸續到貨，大幅提升疫苗覆蓋率，目前已逼近60%。根據《遠見》雜誌最新民調指出，民眾認為打得到疫苗誰的功勞最大，22.7%民眾認為「郭台銘」功勞最大，合計有37％認為「民間」有功勞，國民黨台北市議員羅智強盛讚「疫苗英雄郭台銘」。

羅智強15日透過臉書表示，第12輪疫苗即將開打，其中BNT的施打對象並擴大到全年齡層，雖然進度落後與其他國家一截，但總算各個年紀的人都能打到第一劑疫苗。

羅智強引述民調指出，對於政府自購、民間及國外捐贈疫苗，陸續到貨開放施打，誰的功勞最大？22.7%民眾認為「郭台銘」功勞最大，14.3%認為是鴻海、台積電、慈濟等「民間團體」，合計有37％認為「民間」有功勞。認為「政府」功勞最大的民眾則有15.1%，認為「陳時中」及「蔡英文」最有功的分別為14.2%、4.6%。

羅智強表示，民眾的眼睛是雪亮的，誰真正努力為民眾爭取疫苗、誰小動作不斷，只會嘴上邀功，大家看得清清楚楚！

羅智強提到，若沒有郭台銘率先站出來當購捐疫苗領頭羊，並且不畏各種打壓阻撓堅持到底，說到做到，不只買到疫苗，還親自飛到國外催疫苗，台灣現在會是什麼狀況？民眾的生活能步入正常？

羅智強認為，比起政府自購的疫苗始終飄忽不定、何時到貨、能到貨多少從來沒個準，郭台銘購捐的BNT周周到貨

才有讓台灣現在各年齡層民眾都有BNT可打，拯救無數疫苗孤兒，稱郭台銘是疫苗英雄他絕對當之無愧；他也諷刺「有人不在其位，卻能謀得其政，有人坐在位上，但尸位素餐。」