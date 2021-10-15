陳其邁為城中城46死下台？　朱立倫：中央地方都要為執政負起全責

▲朱立倫15日前往高雄阮綜合醫院慰問城中城大火事件傷者。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

高雄市鹽埕區城中城14日惡火釀46死41傷。國民黨主席朱立倫15日原定赴台中拜訪地方人士的行程取消，改前往高雄阮綜合醫院慰問傷者。對於高雄市長陳其邁是否要下台負責，朱立倫回應，這個時刻他不會多講，但強調不管市長或中央都要為他的執政負起全責。

朱立倫表示，這是全民同悲的事件，也震驚國際，一定要痛定思痛，首先，政府一定要負責到底、究責到底，任何公共安全維護絕對不能有任何一絲鬆懈；同時，長期以來政府延宕、拖延危老建築的都更或改建，一定要拿出魄力，下定決心，任何都市更新、危老建築，不容許再拖延，否則社會存在的不定時炸彈，今天會存在這裡，明天也可能會存在其他地方。

朱立倫表示，今天來慰問傷者、祭悼亡者，至於該負責任的政府，不管是中央、高雄市政府，全民都希望他能負責到底、究責到底，「這個時刻我不會多講，我只希望負起責任來，負起責任就是不容許任何公安事件有一絲鬆懈。」

對於陳其邁昔日為了台中夜店9死火警開嗆時任台中市長的胡志強應該下台負責，如今城中城大火釀重大傷亡，是否也應負責，朱立倫表示，任何一個執政者，不管市長或中央都要為他的執政負起全責，「我們今天是來慰問傷者，我們今天是來祭悼亡者。我不願多說，我還是強調一件事，負起責任是最好的態度。」

朱立倫表示，高雄市議會黨團、高雄市黨部先給每一位傷者1萬元的慰問金，也會由議會黨團募集社會資源給亡者的家屬，表達對大家的安慰。