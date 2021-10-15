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不關心災情關心陳柏惟　羅智強批邱議瑩：民進黨對高雄漫不經心

▲▼羅智強批評邱議瑩第一時間不關心高雄災情，反而關心陳柏惟反罷免行動。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強批評邱議瑩第一時間不關心高雄災情，反而關心陳柏惟反罷免行動。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄鹽埕區昨（14日）發生大火，引起政界關注。國民黨台北市議員羅智強15日批評，民進黨立委邱議瑩第一時間不是關心高雄，而是關心基進黨立委陳柏惟的反罷免行動「反映長期執政的民進黨對高雄的漫不經心」。

羅智強透過臉書批評，事發後高雄區域立委邱議瑩，第一時間關心的不是高雄災情人命，而是在臉書發文盛讚陳柏惟、忙於宣傳台中反罷免刪Q活動，被抨擊後才道歉。

羅智強強調，邱議瑩的這種態度，正反映長期執政的民進黨對高雄的漫不經心，凡事先推諉卸責。氣爆、大火，8年間兩起重大事故都發生在民進黨執政下的高雄並非巧合，長期執政的腐敗、官官相護、全無問責機制，才是悲劇再次發生的禍因。

羅智強表示，高雄氣爆案發生後時任高雄市副市長吳宏謀引咎請辭，但4個月後旋即「再任」副市長，之後更在監察院長陳菊力保之下高升政務委員兼工程會主委，繼而再出任台灣港務公司董事長、交通部部長，2018年發生普悠瑪列車出軌事故，吳宏謀請辭交通部長，但半年後就接任中華郵政董事長。

羅智強強調，即使高雄市因不當挪用善款遭到監察院糾正，陳菊仍獲總統蔡英文提名昂首出任監察院長。奪走32條人命，氣爆如此重大公安事故，上個月15日三審定讞罪責全由3名市府公務員扛。

羅智強認為，民已無命，官不但還是官且逆風高飛，是民進黨為氣爆案所立下的「典範」。城中城大火是1995年台中衛爾康西餐廳大火64死後，單一建築物死傷最慘重的火警災難，也是高雄有史以來死亡人數最多的火災。衛爾康西餐廳大火前總統李登輝向全民道歉，時任台中市長林柏榕遭監察院彈劾休職半年，任滿後淡出政壇，台中市也易主被民進黨拿下。

羅智強批評，民進黨長年盤據高雄，城中城公安問題已是沉痾，市府長期管理不善忽略老舊建築消防安全問題，放任商用建築當作住宅嚴重違規，導致慘劇，難辭其咎。城中城大火，邱議瑩挺陳柏惟，如此差勁，但你奈我何？

羅智強表示，政府如何究責，給社會一個交代，「是不是會如我所預言，今天公祭，明天忘記」，死再多人，官繼續升，民進黨照樣輕騎過關？民眾睜大眼睛在看。

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